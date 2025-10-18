La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó por primera vez el municipio de Álamo Temapache, en Veracruz, tras la tragedia por las intensas lluvias, que ya cumplió una semana.

La Mandataria realizó un recorrido por la Colonia San Antonio y después por el centro de la localidad veracruzana, una de las más afectadas por las inundaciones por el desbordamiento de los ríos Tepantepec y Vinazco, donde platicó con familias y comerciantes afectados.

Sheinbaum Pardo estuvo alrededor de dos horas en la cabecera de Álamo Temapache y de última hora su equipo canceló un recorrido en el albergue “Enrique C. Rebsamen”, ubicado en la comunidad Pueblo Nuevo, dónde ya la esperaban personal del Ejército, Marina, funcionarios federales y estatales, así como la presidenta de Álamo, la morenista Blanca Lilia Arrieta Pardo.

De Álamo Temapache, la Presidenta de México se dirigió a Tempoal, Veracruz, según indicó personal de seguridad instalado en la zona.

Además, la Presidenta estuvo en Poza Rica, donde se encontró con la gobernadora Rocío Nahle, quien agradeció el respaldo ante la situación que enfrenta el estado.

“Su apoyo fortalece el trabajo conjunto por la recuperación y el bienestar de las y los veracruzanos”, dijo la gobernadora.

En el albergue que iba a visitar la titular del Ejecutivo federal se encuentran refugiadas 793 personas a la fecha, que reciben atención médica, alimentos y apoyos sociales.

A una semana de las lluvias intensas, 48 de las 51 colonias de la cabecera municipal de Álamo Temapache siguen afectadas por el desbordamiento de los ríos Tepantepec y Vinazco, que ambos desembocan en esta localidad conocida como la capital de la naranja.

“Hay mucho dolor, mucha pérdida material afortunadamente, gracias a Dios. Está muy lastimada nuestra población y tenemos 48 colonias en la cabecera municipal siniestradas, rebasando los niveles de agua hasta más de los dos metros, se pasó al segundo nivel, en los lugares más bajos hasta el tercer nivel, realmente fue una catástrofe inesperada para todos”, señaló la alcaldesa.

Hasta ayer, se tiene registrado la muerte de 72 personas y 48 no localizadas tras este desastre natural.

Del total de fallecimientos, Hidalgo reporta 21, además de 29 personas no localizadas; Puebla con 18 personas fallecidas y cinco no localizadas; Querétaro con un deceso. Veracruz registra 32 personas fallecidas y 14 desaparecidas; San Luis Potosí no reporta ningún caso.

Gobernadores agradecen acciones

Ante la emergencia tras las lluvias e inundaciones, durante la mañanera de ayer los gobernadores y la gobernadora de los cinco estados afectados agradecieron el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Ejército por estar “siempre rifándose”.

Llamó la atención lo dicho por Mauricio Kuri, gobernador panista de Querétaro, quien reiteró su agradecimiento a la titular del Ejecutivo federal. “Por supuesto el Ejército siempre rifándose, y muy muy agradecido con ustedes y con todos sus equipos”, dijo.

El Universal

Siguen incomunicadas 127 comunidades

Tras las intensas lluvias registradas hace una semana en cinco estados del país, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el número de localidades incomunicadas se redujo de 288 a 127.

El funcionario detalló que entre el 14 y el 17 de octubre se logró restablecer la comunicación en 161 localidades, lo que calificó como un avance significativo.

Por entidad, se informó de los avances. En Hidalgo, de 309 caminos afectados, 131 ya están abiertos, 90 parcialmente y 88 continúan cerrados.

En Puebla se redujo el número de comunidades sin paso de 21 a 13. Querétaro y San Luis Potosí ya no registran localidades incomunicadas; en el caso de Querétaro, el deslave en San Joaquín será liberado en las próximas horas.

Mientras que en Veracruz se mantiene un despliegue de 133 máquinas y 203 trabajadores. El número de localidades afectadas bajó de 45 a 37, con 30 caminos abiertos y nueve parcialmente transitables.

El Universal

Se mantiene despliegue de elementos del Ejército y la Marina

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el Ejército tiene movilizados ocho mil 389 efectivos dentro del Plan DN-III-E, con 21 helicópteros operando en Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Por su parte, la Marina indicó que la dependencia mantiene desplegados cuatro mil 519 elementos en cuatro estados.

CT