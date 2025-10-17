El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció este viernes 17 de octubre nublado y existe una probabilidad ligera de lluvia. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la región, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (costa) y chubascos en Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur) y Colima; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Vientos de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región.

Meteored prevé para hoy en Guadalajara, parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 19 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 27 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 21 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 11 km/h.

La probabilidad de lluvia este día es del 30 en Guadalajara .

Lluvia en Guadalajara

Viernes 30% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C Sábado 6% de probabilidad de lluvia 29 – 16 °C Domingo 6% de probabilidad de lluvia 31 – 15 °C

Clima nacional

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano y el ingreso de humedad generarán lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca , además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca.

El frente frío núm. 7 se extenderá muy próximo a la frontera norte de México , interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del país y con la corriente en chorro subtropical, originando descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dichas regiones. Durante la tarde, el sistema frontal se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, mientras que una línea seca se establecerá en el norte de México, propiciando rachas fuertes de viento con posible formación de torbellinos en Coahuila.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

