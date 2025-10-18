El secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán realizó una gira de trabajo en Coahuila, que el siguiente año tendrá elecciones para renovar el congreso local.

El morenista mantuvo un bajo perfil a lo largo de las últimas tres semanas tras los señalamientos por sus vacaciones en Japón y adquisición de obras de arte de la artista japonesa Yayoi Kusama.

“De gira por el Estado de Coahuila visitamos las tres ciudades más pobladas: Torreón, Saltillo y Monclova. Evalué el trabajo de nuestros coordinadores y reforzamos esfuerzos para cumplir con nuestras metas organizativas de este año”, escribió en redes sociales.

El secretario de Morena no fue visto en las giras de trabajo de la dirigente Luisa Alcalde, ni en el último consejo nacional en la Ciudad de México.

La reaparición de Andy López Beltrán ocurre en medio de la polémica desatada por la presunta compra de una obra de la artista japonesa Yayoi Kusama, revelada por el periodista Carlos Loret de Mola en el portal Latinus. De acuerdo con el reportaje, el hijo del ex mandatario Andrés Manuel López Obrador habría adquirido en marzo de 2024 una serigrafía de Kusama valuada en 30 mil dólares, equivalentes a unos 500 mil pesos, durante un viaje a Japón.

Con información de El Universal

CT