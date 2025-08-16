Al menos cinco estados de la República, además de Jalisco, prevén lluvias muy fuertes este sábado 16 de agosto, reveló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Este día, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste del país, y lluvias con chubascos en Baja California Sur.

Canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el occidente del territorio mexicano, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en el occidente de México.

La onda tropical núm. 23, se desplazará al sur de la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura que se desplazará sobre el sureste y el oriente mexicano, y con el ingreso de humedad del golfo de México, océano Pacífico y mar Caribe, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas. La onda tropical núm. 22, se desplazará hacia el oeste dejando de afectar al país.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 16 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

