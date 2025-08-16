Datos importantes del VIH en México, según el IMSS

En México, con en otros países del mundo, la lucha contra el VIH se da desde la aplicación de las políticas púbicas de salud. Aquí la información al respecto:

Con el objetivo de otorgar un servicio integral, con calidad y calidez a pacientes que viven con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Representación Ciudad de México Norte cuenta con cuatro consultorios especializados ubicados en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 24, 27, 29 y 48.

El doctor Jair Herrera Méndez, titular de la Consulta de VIH del HGZ No. 29 "Dr. Belisario Domínguez", afirmó que en estos espacios se atiende diariamente a más de seis mil 300 pacientes, que representan el total de casos que se tienen registrados en la zona norte de la capital.

Explicó que, tras la confirmación diagnóstica de la enfermedad, en la clínica se les proporciona tratamiento antirretroviral y en caso de presentar complicaciones asociadas o trastornos ajenos a la misma, se canaliza con los especialistas necesarios para asegurar una mejor calidad de vida y evitar repercusiones graves para la salud o incluso la muerte.

Detalló que las clínicas de VIH están compuestas principalmente por médicos infectólogos, internistas o generales con capacitación específica en la atención a pacientes con este padecimiento , además de personal de Enfermería, Laboratorio y de Trabajo Social, estos últimos dan seguimiento mediante la investigación de su entorno y el contacto con redes de apoyo, a fin de asegurar el apego a la medicación y reconquista en caso de deserción.

“Aunque parezca increíble, aún existen muchos mitos alrededor del VIH ; que invito a la población a documentarse a través de instituciones de salud o sitios web confiables para evitar la desinformación”, señaló el doctor Herrera Méndez.

Subrayó la importancia de combatir al VIH, que sigue vigente; "esto no ha acabado, al contrario, cada vez llegan personas más jóvenes. Continuaremos brindando apoyo y confianza, así como cursos de sexualidad y uso correcto de métodos preventivos en las escuelas, además de promover medidas diagnósticas oportunas”.

Te puede interesar: HORA de las tormentas en Guadalajara hoy sábado

El doctor Herrera Méndez resaltó que es fundamental reconocer que toda persona con vida sexual activa está en riesgo de adquirir esta enfermedad, por ello es importante hacerse por lo menos una prueba de detección de manera anual .

Arturo, paciente del consultorio especializado en VIH del HGZ No. 29, afirmó que la atención recibida en este servicio ha tenido un impacto positivo en su salud, gracias al seguimiento, la atención otorgada y la información proporcionada por todo el equipo desde el inicio de su tratamiento.

Se estima que más 370 mil personas viven con VIH en nuestro país, de las cuales el 82 por ciento son hombres y el 18 por ciento, mujeres .

Ante este escenario la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido la meta de que para el año 2030, el 95 por ciento de esta población conozca su estado serológico y que a su vez el 95 por ciento de este grupo de personas estén controladas, es decir, que mantengan una adecuada adherencia al tratamiento para alcanzar niveles de indetectabilidad.

Con información del IMSS

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA