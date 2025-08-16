El alimento muy mexicano que cuida al cerebro

Algunos alimentos son verdaderas bombas de nutrición para algunos órganos del cuerpo. En esta ocasión, te hablamos de uno que especialmente cuida al cerebro.

Proteger la salud del cerebro es primordial, sobre todo teniendo en cuenta que las enfermedades relacionadas con este órgano son la principal causa de discapacidad, con un impacto mayor que el provocado por el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, según datos del Instituto de Salud Cerebral y Neurorrehabilitación Guttmann Barcelona (España).

"Hay muchos factores sobre los que podemos actuar para mejorar nuestra salud cerebral", afirma Álvaro Pascual Leone, profesor de neurología en la Escuela Médica de la Universidad de Harvard. El experto señala entre los más conocidos a la nutrición, el ejercicio y el sueño, pero además destaca otros factores como los ambientales, psicológicos y sociales.

Una legumbre para el cerebro

En cuanto a la nutrición, el cerebro requiere de algunas sustancias contenidas en los alimentos para la formación y la restauración del tejido cerebral , remarca el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México. Al respecto, añade que alimentarse de manera deficiente puede propiciar envejecimiento y alteraciones en los procesos de aprendizaje.

Al respecto, uno de los alimentos más recomendados para el cuidado de la salud cerebral son las legumbres, entre las que se incluyen garbanzos, frijoles, judías, lentejas, soja, habas y guisantes, entre otros . Incluirlos en nuestra dieta tiene importantes beneficios para la salud, no solo por su composición nutricional, sino por su bajo coste y su fácil almacenamiento, informa la Fundación Española de la Nutrición.

Entre estas legumbres hoy destacamos a los frijoles como un alimento ideal para proteger la salud del cerebro y mejorar el estado de ánimo . Los frijoles aportan carbohidratos complejos, vitaminas del complejo B, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, hierro, magnesio, potasio, zinc, calcio y fósforo , de acuerdo a un informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México.

Los frijoles poseen propiedades neuroprotectoras, antiinflamatorias y anticancerígenas por lo que su impacto en la salud es muy grande . Los nutrientes de este alimento cuidan a nuestro cerebro, mejoran la memoria, su aporte de magnesio es fundamental para el estado de ánimo y sus vitaminas y ácidos Omega 3 previenen enfermedades neurodegenerativas, señala Tim Spector, profesor de Epidemiología Genética en el Colegio del Rey (Londres).

