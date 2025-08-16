El IMSS recomienda esto ante el regreso a clases

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina y ante eso, es importante seguir una serie de recomendaciones. Aquí los detalles:

Para este regreso a clases, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda a padres de familia fijar horarios para levantarse, dormir, hacer las tareas y mantener una comunicación estrecha con los menores , que ayudará a que logren un apego durante el cambio que implica entrar a la escuela o cambiar de grado académico.

El doctor Vladimir Carmona Sierra, coordinador de Programas Médicos del Área de Tamiz Metabólico Neonatal y Control del Niño Sano, resaltó la necesidad de mantener comunicación con niñas, niños y profesores para conocer los logros que van teniendo y los miedos que causan los trabajos escolares.

De esta forma, señaló, se podrá ayudar a niñas y niños a reducir la ansiedad por las actividades, compañeros o escuelas nuevas, ya que estos factores pueden perjudicar el desempeño académico.

El especialista en medicina familiar del Seguro Social también recomendó que el calzado de uso diario de los menores brinde una protección adecuada: cubrir todo el pie, ser flexible, duradero y ligero, preferentemente de piel con suela de goma, además de ser cómodo. Los zapatos tenis deben ser tipo botín para protección del tobillo .

Expresó que para el uso de mochilas, la sugerencia es que sea al gusto del menor en color y diseño, para que se sienta a gusto y con sentido de pertenecía; debe limitarse al ancho de los hombros y puede rebasar un poco la altura de la cintura; existen algunas con cinturón que brinden mayor comodidad y soporte. El peso no debe ser mayor al 10 ó 15 por ciento del menor .

Las cintas que van al hombro deben de ser anchas, acolchonadas, de material reforzado; la mochila deberá tener diversos compartimientos para distribuir la carga del peso, estableció.

No te pierdas: HORA de las tormentas en Guadalajara hoy sábado

Afirmó que ante molestias visuales del alumno es necesario que reciba atención en la Unidad de Medicina Familiar, donde le aplicarán pruebas de detección de problemas de agudeza visual . En tal caso, el paciente será referido al Segundo o Tercer Nivel de Atención en el Instituto.

Destacó que para cuidar la vista de los menores se requiere buena iluminación de los salones y permitir un descanso después de 20 minutos de realizar lecturas prolongadas o después del uso de computadora.

El doctor Carmona Sierra expresó que otro punto importante para el retorno a clases es la alimentación de niñas y niños. Esta se debe basar en los 3 principales grupos de alimentos del Plato Saludable del IMSS: la mitad del plato con verduras y frutas de temporada, una cuarta parte, con alimentos de origen animal y la otra cuarta parte, con leguminosas y cereales.

Para el refrigerio escolar, dijo, se deben incluir alimentos saludables como pepino, zanahoria, jícama, yogurt bajo en grasa, nueces o almendras y sumar el consumo de agua simple potable, de 4 a 7 vasos al día .

El especialista del IMSS recordó que para fomentar el hábito del estudio en los menores se requieren medidas de control tales como contar con un ambiente libre de distracciones, bien ventilado e iluminado para evitar el cansancio y limitar el uso de las tecnologías, asimismo, que duerman por lo menos 8 a 10 horas al día.

Con información del IMSS

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA