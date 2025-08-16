Tormentas se presentarán en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este sábado 16 de agosto. Aquí toda la información del clima:

Meteored pronostica hoy para Guadalajara, cubierto esta mañana, con temperaturas alrededor de 19 °C. Por la tarde, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 23 °C. Durante la noche, habrá lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 10 km/h.

No te pierdas: El peso tiene FATAL desempeño semanal frente al dólar

La probabilidad de lluvia para Guadalajara este sábado es del 90 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Mañana también se esperan precipitaciones.

Lluvia para Guadalajara HOY

11:00 horas Cubierto 22 °C 14:00 horas Tormenta (30% de probabilidad de lluvia) 25 °C 17:00 horas Tormenta (70% de probabilidad de lluvia) 22 °C 20:00 horas Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia) 19 °C 23:00 horas Parcialmente nuboso 18 °C

La posibilidad de lluvias es más fuerte por la tarde y al inicio de la noche.

Clima nacional del domingo 17 al martes 19 de agosto de 2025

El monzón mexicano y la divergencia, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Canales de baja presión prevalecerán sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, interaccionarán con una vaguada en altura que recorrerá el sureste, oriente, centro, sur y occidente del país, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones; y con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional.

El ambiente caluroso a muy caluroso continuará sobre entidades del norte de la República Mexicana, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

El lunes y martes, la aproximación de una nueva onda tropical a la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y Mar Caribe, ocasionando probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región y el sureste mexicano.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA