Hoy miércoles 1 de octubre, Jalisco inició con un sismo con epicentro al suroeste del municipio de Cihuatlán.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor de este día se registró a las 10:26 horas.

El SSN indica que el sismo tuvo epicentro a 70 kilómetros al suroeste de la costa sur de Jalisco, a una profundidad de 11 kilómetros, y alcanzó una magnitud de 4.1.

"SISMO Magnitud 4.1 Loc 70 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 01/10/25 10:26:14 Lat 18.79 Lon -105.03 Pf 11 km", dice la publicación en las redes sociales del SSN.

Hasta el momento, no hay reporte de percepción en la zona, ni de daños o víctimas.

¿Por qué tiembla tanto en Jalisco?

Los sismos son muy comunes en Jalisco, igual y como ocurre en todo el occidente del país. El Servicio Geológico Mexicano explica que la República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, enclavada dentro del área conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta.

La alta sismicidad en esta zona del país se debe principalmente a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, así como a fallas locales que corren a lo largo de varios estados, aunque estas últimas menos peligrosas, dice el SGM. Indica que la Placa Norteamericana se separa de la del Pacífico, pero roza con la del Caribe y choca contra las de Rivera y Cocos, de ahí la incidencia de sismos a lo largo del año.

Los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y por supuesto Jalisco son los que tienen mayor sismicidad debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera que subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del Pacífico frente a las entidades. Aunque están un tanto más lejos, también por esta misma acción son afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México.

