Jueves, 02 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Clima MX

AVANZA ciclón "Priscilla" en el Pacífico; podría aparecer este día

"Priscilla" sería el ciclón tropical número 16 en el océano Pacífico de la presente temporada 

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5. ESPECIAL / CANVA

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5. ESPECIAL / CANVA

"Priscilla" pronto podría aparecer en el océano Pacífico. Se trata del siguiente ciclón de la temporada, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre una zona del Pacífico mexicano que podría desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

Revisa: Se aproxima la aparición de "Priscilla", el ciclón 16 en el Pacífico

Zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero, incrementa a 70% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90% en 7 días. Se localiza a 485 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical durante el fin de semana.

Consulta: ¿Cuánta agua le falta a Chapala para que se llene en su totalidad?

De continuar su evolución, este fenómeno podría dar forma a "Priscilla", el ciclón tropical número 16 de la presente temporada.

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

No te pierdas: ¿Cómo se encuentra el Sistema Cutzamala en su capacidad?

Hasta ahora se han formado 15 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko”, “Lorena”, "Mario", "Narda" y "Octave". De ellos, ocho han alcanzado la categoría de huracanes.

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

Lee: Viene el ciclón "Priscilla"; en esta fecha podría aparecer en el Pacífico

 ESPECIAL / Conagua
 ESPECIAL / Conagua 

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones