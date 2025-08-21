La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que desde el sexenio pasado se pusieron límites a las operaciones de las agencias estadounidenses en México, como la Administración para el Control de Drogas (DEA), los cuales —indicó— continúan bajo su administración.

El pasado martes, Sheinbaum negó que su gobierno haya firmado un acuerdo con la DEA para la creación del Proyecto Portero, iniciativa que fue anunciada por la institución estadounidense para fortalecer la colaboración bilateral en el combate a los cárteles del narcotráfico.

Ayer, en conferencia de prensa, Sheinbaum aseguró al respecto que en los sexenios del llamado periodo “neoliberal” se permitía que las agencias estadounidenses participaran de forma directa en operativos, lo cual, sostuvo, ahora ya no se autoriza. Señaló que las operaciones relacionadas con la seguridad del país son un asunto que solamente corresponde a las instituciones mexicanas, ya sean federales, estatales o municipales.

"Era un esquema en donde se permitía que las agencias de Estados Unidos participaran de manera directa en los operativos. Nosotros no permitimos eso, desde el periodo de Obrador se puso un límite […] y continúan en nuestro gobierno […]. Las operaciones que tienen que ver con la seguridad del país son un asunto de las fuerzas federales o estatales o municipales, pero son un asunto de México, de nuestras instituciones", aseveró Sheiunbaum.

Sheinbaum recordó que con la DEA hubo un distanciamiento durante el gobierno del expresidente López Obrador, entre otros temas, tras la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, a quien se acusó de presuntos nexos con el narcotráfico.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó que "no tiene nada que ver con la realidad" el comunicado difundido por la DEA el lunes en el que aseguró que junto al Gobierno de México impulsa el establecimiento del Proyecto Portero.

Pardo señaló que probablemente la DEA publicó el documento con la intención de querer decir que cambiaron las cosas bajo su gobierno después de las diferencias que hubo en el sexenio del expresidente López Obrador. Sin embargo, recalcó que nunca va a poner en riesgo la soberanía nacional y que su administración colabora y se coordina con la de Estados Unidos, pero nunca habrá subordinación, dijo.

“Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días, no lo sé. Probablemente, querer decir que 'cambiaron las cosas'. Entonces, lo que tiene que quedar muy claro al pueblo de México es que la Presidenta nunca va a poner en riesgo la soberanía, jamás. Y que colaboramos, nos coordinamos, pero nunca va a haber subordinación”.

Sheinbaum reiteró que el único acuerdo en materia de seguridad es el que está a punto de firmarse con el Departamento de Estado.

"¿Cuál cree que sea la intención de la DEA?", se le insistió en su conferencia de prensa.

"No sé cuál sea su intención, la verdad. Decir que 'hay un operativo especial en la frontera', cuando no lo hay. Entonces, en todo caso, ellos tendrían que decir por qué, cuál es su intención", respondió.

Las polémicas que ha tenido el Gobierno de México con la DEA

Desde la administración pasada, los desencuentros con la agencia han sido la constante. Aquí un recuento:

2020

15 de octubre. Detiene la DEA en Los Ángeles, California, al exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

2021

15 de enero. AMLO acusó a la DEA de fabricarle delitos al general en retiro.

2022

18 de noviembre. El periódico The New York Times afirmó que AMLO amenazó con expulsar a agentes de la DEA en México si no se retiraban los cargos en contra del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, que se hallaba detenido en Estados Unidos.

2023

14 de marzo. Al cuestionar "¿cómo confiar en la DEA?", López Obrador señaló que la DEA debía una explicación a México por su colaboración con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, detenido en EU por vínculos con el narcotráfico.

Al cuestionar "¿cómo confiar en la DEA?", López Obrador señaló que la DEA debía una explicación a México por su colaboración con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, detenido en EU por vínculos con el narcotráfico. 18 de abril. López Obrador acusó que su gobierno era víctima de espionaje del Pentágono y otras agencias de EU, como la DEA, por lo que anunció que su gobierno cuidaría la información que consideraba de seguridad nacional.

López Obrador acusó que su gobierno era víctima de espionaje del Pentágono y otras agencias de EU, como la DEA, por lo que anunció que su gobierno cuidaría la información que consideraba de seguridad nacional. 28 de julio. López Obrador cuestionó a la DEA, luego de que afirmó que dos grandes cárteles mexicanos operan en 100 países. "¿Qué pruebas tienen?", dijo.

López Obrador cuestionó a la DEA, luego de que afirmó que dos grandes cárteles mexicanos operan en 100 países. "¿Qué pruebas tienen?", dijo. 17 de septiembre. El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó como "una intromisión abusiva, prepotente, que no debe aceptarse bajo ningún motivo" la actividad de la DEA que se involucró, sin informar a su gobierno, en el espionaje al Cártel de Sinaloa en México.

2024

13 de mayo. "Es un refrito", calificó AMLO el informe de la DEA sobre la presencia del Cártel de Sinaloa y del CJNG en EU.

2025

18 de agosto. Diferendo por la participación de México en el Proyecto Portero de la DEA contra los "guardianes" de los cárteles.

AO

