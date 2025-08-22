El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy viernes 22 de agosto de 2025, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro (incluida la CDMX), sur y sureste del territorio nacional.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detalló que en la capital se espera un ambiente cálido durante el día, cielo mayormente nublado y precipitaciones fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Los vientos serán del componente Este de 10 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones del clima se prolongarán hasta la madrugada de mañana sábado, por lo que se exhorta a la población a estar pendiente de los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

El periodo crítico será entre las 16:00 y 19:00 horas, con mayor riesgo en las zonas norte, poniente, oriente y sur de la capital, según informa la SGIRPC en su boletín emitido esta mañana.

X / @SGIRPC_CDMX

Según la plataforma del clima The Weather Channel, las horas de mayor riesgo de tormenta serán:

Hora | Clima | Probabilidad

13:00 horas | Tormentas aisladas | 31%

14:00 horas | Tormentas dispersas, 36%

15:00 horas | Tormentas aisladas | 34%

16:00 a 19:00 horas | Tormentas fuertes | 88%

20:00 a 23:00 horas | chubascos intermitentes | 46% y 58%

El clima en el Valle de México hoy viernes 22 de agosto

Para el Valle de México, el SMN prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. En la mañana habrá ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, se espera un ambiente templado a cálido con lluvias fuertes a muy fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Las lluvias podrían provocar deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos.

Para la CDMX, según la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se espera una temperatura mínima de 14 a 16 grados Celsius y máxima de 24 a 26.

En el caso de Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y máxima de 19 a 21.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF