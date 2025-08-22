Viernes, 22 de Agosto 2025

Fuertes lluvias y posible granizo en CDMX, en el pronóstico del viernes

Se espera un ambiente cálido durante el día, cielo mayormente nublado y precipitaciones fuertes; lee el pronóstico completo

Por: Oralia López

El periodo crítico será entre las 16:00 y 19:00 horas, con mayor riesgo en las zonas norte, poniente, oriente y sur de la capital. ESPECIAL / SUN y CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy viernes 22 de agosto de 2025, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con una vaguada en altura y el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, provocarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro (incluida la CDMX), sur y sureste del territorio nacional.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detalló que en la capital se espera un ambiente cálido durante el día, cielo mayormente nublado y precipitaciones fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Los vientos serán del componente Este de 10 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones del clima se prolongarán hasta la madrugada de mañana sábado, por lo que se exhorta a la población a estar pendiente de los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

El periodo crítico será entre las 16:00 y 19:00 horas, con mayor riesgo en las zonas norte, poniente, oriente y sur de la capital, según informa la SGIRPC en su boletín emitido esta mañana.

X / @SGIRPC_CDMX 
X / @SGIRPC_CDMX 

Según la plataforma del clima The Weather Channel, las horas de mayor riesgo de tormenta serán:

Hora | Clima | Probabilidad

  • 13:00 horas | Tormentas aisladas | 31%
  • 14:00 horas | Tormentas dispersas, 36%
  • 15:00 horas | Tormentas aisladas | 34%
  • 16:00 a 19:00 horas | Tormentas fuertes | 88%
  • 20:00 a 23:00 horas | chubascos intermitentes | 46% y 58%

El clima en el Valle de México hoy viernes 22 de agosto

Para el Valle de México, el SMN prevé cielo medio nublado a nublado durante el día. En la mañana habrá ambiente fresco y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, se espera un ambiente templado a cálido con lluvias fuertes a muy fuertes tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Las lluvias podrían provocar deslaves, inundaciones y aumento en ríos y arroyos.

Para la CDMX, según la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se espera una temperatura mínima de 14 a 16 grados Celsius y máxima de 24 a 26.

En el caso de Toluca, Edomex, se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 grados Celsius y máxima de 19 a 21.

