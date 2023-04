Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el país vive un momento histórico de transformación única y felicitó al equipo editorial de la revista Sentido Común, a 12 números de su lanzamiento, durante el foro titulado La ciudad y la transformación.

“La Cuarta Transformación es acompañada por la gran mayoría del pueblo, entre ellos un grupo de académicos jóvenes que dignamente dicen ser las pumas de la transformación, porque saben qué momento histórico vive México y se colocan del lado correcto de la historia”.

Como anfitriona de este panel, moderado por la periodista Ana María Lomelí, la jefa de gobierno de la Ciudad de México abordó uno de los temas de esta publicación: el humanismo mexicano, que en su opinión refleja la historia nacional, la construcción solidaria del país y cuya esencia resumió en la máxima del Presidente Andrés Manuel López Obrador, “por el bien de todos, primero los pobres”, frase que habla de “fraternidad, solidaridad, amor, que una sociedad no puede estar bien si dejamos atrás a millones de mexicanos”.

Para Claudia Sheinbaum el humanismo mexicano establece también “una política de redistribución de la riqueza, en la que los gobiernos deben mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen y el Estado tiene que recuperar los derechos”.

Durante este foro, el cuarto de una serie de espacios de reflexión, que en esta ocasión contó con la participación del director de Sentido Común, Fabrizio Mejía, y la integrante del consejo editorial, Violeta Vázquez-Rojas, la jefa de Gobierno comentó que “si consideramos que este momento, aunque pacífico, es similar a las tres luchas previas, lo que vivimos hoy es una transformación profunda que deja atrás el viejo régimen” y señaló que los cuatro años y pocos meses de haber iniciado con la presidencia de López Obrador al frente, representan el inicio de una “nueva historia para el pueblo de México en la que los derechos son reconocidos y quienes menos tienen cuentan con la posibilidad de un camino distinto”.

En este contexto, apuntó la necesidad de definiciones: “O nos vamos para atrás o seguimos para adelante. En ese camino se construye un nuevo pensamiento, el humanismo mexicano, que tiene que ver con el pensamiento obradorista que tiene que ser construido por pensadores, intelectuales, científicos, así como por el empresario, el campesino y el obrero”.

Por ello, felicitó a quienes hacen posible la revista Sentido Común, a la que calificó como una herramienta que construye ideas, pensamientos, análisis y debates.

“Quiero felicitarles, sigan adelante, pero no se queden en medio, que las medias tintas no ayudan a la transformación. No se alejen de los sentimientos del pueblo”, instó la jefa de gobierno.

En palabras de su director, Sentido Común nace de la idea de lo que en general “es la aceptación de que todos nosotros podemos emitir un juicio sobre asuntos públicos.

"La revista surge con el debate al interior de la 4T, porque afuera no existe, sólo son descalificaciones e insultos, y eso no nos interesa enfrentarlo, porque queremos debatir los temas de la transformación”.

CR