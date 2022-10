Citlalli Hernández: Ricardo Salinas Pliego comparte meme de la senadora y desata pelea

Otra pelea protagonizó en redes sociales el empresario Ricardo Salinas Pliego con la senadora Citlalli Hernández, de Morena, quien actualizó su foto de perfil en Twitter.

En la red social, el empresario cuestionó la foto de perfil de la también secretaria general de Morena, quien aparece con la mirada hacia arriba.

"Pensaba cómo se podría fortalecer la política social en el país si pagaras los impuestos que debes", respondió la senadora Hernández.

"Ya duérmase", le dijo la senadora al empresario.

"Ya deje de tragar", reviró Salinas Pliego.

"Paga tus impuestos, evasor", agregó la legisladora.

"Deje de tragar y luego hablamos de responsabilidades, no sabe cuidar de su cuenten cuerpo y salud y me quiere enseñar de responsabilidad jajaja", respondió el empresario.

"No te quiero enseñar nada; quiero demostrar que eres un ladrón de cuello blanco. Debes 40 mil millones de pesos y no los quieres pagar. No eres empresario, eres traficante de influencias. #PagaLoQueDebes", escribió Hernández.

JM