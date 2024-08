El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, señaló que, debido a que la Fiscalía de la Ciudad de México no ha entregado por escrito las razones por las cuales no decidió participar en el operativo para detener a Javier Corral, y al no hacerlo, lo consideran prófugo de la justicia.

De acuerdo con lo que explicó en entrevista, la noche del miércoles las autoridades capitalinas se negaron a colaborar en la detención del ex gobernador. Los agentes de la Fiscalía Anticorrupción pidieron que se entregaran por escrito las razones de dicha negativa; sin embargo, hasta ayer por la mañana la Fiscalía de la Ciudad de México no se las ha entregado, ni tampoco al imputado.

“Nosotros lo que pedimos es que nos hagan valer las razones por escrito por las cuales no quieren colaborar con nosotros. Nos fuimos a la Fiscalía en la Ciudad de México y todavía es hora que no nos entregan la razón de por qué no colaboraban con nosotros, y tampoco nos entregan al imputado, por lo cual nosotros lo declaramos prófugo de la justicia”, aseguró Valenzuela.

En entrevista, el fiscal anticorrupción dijo que se trató de algo inédito en la procuración de justicia, pues estaban ejecutando una orden de aprehensión entregada por un juez de control, luego de una denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, que revisó la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020-2021 y que turnó la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. “Nosotros procedimos a investigar y, una vez que encontramos los elementos técnicos, jurídicos y testimoniales”, explicó.

CT