Dos mujeres presuntamente relacionadas al crimen organizado fueron capturadas, lo que representó un golpe fuerte para su grupo criminal.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) reportó la detención de la viuda e hija de Felipe de Jesús, "El Ojos", el exlíder del Cártel de Tláhuac y quien fue abatido en un operativo en dicha demarcación en 2017 ; María y Samantha eran buscadas por las autoridades e incluso se ofrecía una recompensa económica de 500 mil pesos —desde 2024— por datos para lograr su captura por los delitos de asociación delictuosa.

María, la viuda de "El Ojos", fue señalada como posible sucesora en el liderazgo de dicho grupo delictivo, mientras que Samantha, una de las hijas del exlíder criminal, habría operado como encargada financiera y distribuidora de narcóticos, según reportes de la fiscalía. Ambas forman parte de los objetivos prioritarios más buscados por la fiscalía capitalina.

Ambas fueron detenidas el domingo 7 de septiembre en Pachuca, Hidalgo, donde se tenía información que estaban. El operativo se realizó entre la FGJ y la Procuraduría General de Justicia de ese estado.

“Con esta información, el domingo 7 de septiembre de 2025, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, implementaron un operativo mediante el cual aprehendieron a ambas en la colonia Valle de San Javier de la capital hidalguense”.

"Posteriormente, fueron trasladadas a la Ciudad de México, donde ingresaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en espera de que se defina su situación jurídica", narró la FGJ-CDMX.}

Según fuentes judiciales, también se busca imputarles los delitos de narcomenudeo y extorsión , entre otros.

De acuerdo con la procuraduría de Hidalgo, también fue detenido un hombre, quien enfrenta cargos en la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de secuestro agravado.

Según el expediente, María, a quien se le conocía como “La Patrona”, y Samantha, quien pagaba para ganar concursos de belleza en Xochimilco y Tláhuac, ahora vendían dulces y frituras e intentaban pasar desapercibidas.

Las mujeres que pelearon por mantener la estructura de "El Ojos", de acuerdo con la investigación, fueron delatadas por integrantes del nuevo Cártel de Tláhuac.

Cabe destacar que continúa la investigación para localizar y aprehender a Liliana "N", alias "Lili" o "La Voz", también hija de Felipe de Jesús "N", señalada como probable responsable de la venta y distribución de droga bajo las órdenes de su madre, María "N".

La FGJ mantiene vigente una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información para su captura, pues también forma parte de las más buscadas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA