Este martes 09 de septiembre, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) registrará tormentas fuertes, sobre todo a la hora de la tarde y al arranque de la noche. Aquí todos los detalles del pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para la Región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla, así como cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas máximas esperadas estarán entre los 26 y 27 °C y las mínimas, entre 16 y 18 °C.

El pronóstico de lluvia para este martes es del 48 por ciento, pero será más probable durante la tarde - noche .

Lluvia para Guadalajara

04:00 PM 44% de probabilidad de lluvia 27 °C 05:00 PM 33% de probabilidad de lluvia 25 °C 06:00 PM 49% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 63% de probabilidad de lluvia 23 °C 08:00 PM 79% de probabilidad de lluvia 21 °C 09:00 PM 83% de probabilidad de lluvia 20 °C 10:00 PM 54% de probabilidad de lluvia 19 °C 11:00 PM 44% de probabilidad de lluvia 19 °C

La probabilidad más alta de lluvia oscila entre las 19:00 y las 21:00 horas .

Clima nacional

El paso de una onda tropical con inestabilidad de la atmósfera en la parte media propiciará lluvias moderadas a fuertes en el occidente, centro, sur, sureste y Península de Yucatán.

Por otro lado, el frente frío no. 2 está ingresando por el noreste de México, este sistema en combinación con humedad del Golfo de México estará favoreciendo un temporal lluvioso en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

Jalisco, con lluvias en sus diferentes regiones. Mayores acumulados al norte y oriente del estado .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA