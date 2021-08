La carta compromiso de corresponsabilidad para el regreso a clases presenciales en México ya fue eliminada del protocolo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmó hoy su titular, Delfina Gómez.

En el documento con el protocolo de las acciones para el regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto de 2021, ya no se incluye la carta compromiso de los padres de familia o tutores de los alumnos, djo Gómez en una entrevista en Noticieros Televisa.

El pasado 12 de agosto, la titular de la SEP presentó 10 acciones a implementar para un regreso seguro a las escuelas para el ciclo 2021-2022, incluida la de entregar una carta compromiso de corresponsabilidad el primer día de clases.

Sin embargo, esta medida provocó críticas y acusaciones de que las autoridades educativas buscaban evadir su responsabilidad.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la carta no es obligatoria.

"A cerca de la carta no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Nosotros tenemos que enfrentar esta concepción burocrática y autoritaria que se heredó del periodo neoliberal", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de ayer.

Delfina Gómez admitió hoy que la solicitud de la carta compromiso causó inquietud entre los secretarios estatales, aunque argumentó que el texto no decía que se eximía la SEP o profesores de responsabilidad sobre los estudiantes.

Llegamos a la conclusión de que realmente en nada nos apoya

"Lo valoramos (pedir la carta compromiso) y llegamos a la conclusión de que realmente en nada nos apoya. Lo que podemos hacer es dar las recomendaciones de manera verbal", expresó Gómez.

Detalló que se modificó el documento con el protocolo de las acciones para el regreso a clases presenciales, que aún debe ser aprobado. La carta compromiso, que aparecía como la acción 10, ya no aparece, por lo que solo se contemplan 9 medidas.

