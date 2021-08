Carta compromiso de regreso a clases no es obligatoria, asegura AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no es obligatoria la carta compromiso que solicitó la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los niños regresen a clases presenciales este 30 de agosto y acusó que todavía tiene que enfrentare el burocratismo dentro de su gobierno.

"Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta, pues no, fue una decisión de abajo"

"A cerca de la carta no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Nosotros tenemos que enfrentar esta concepción burocrática y autoritaria que se heredó del periodo neoliberal", declaró AMLO.

En su conferencia de prensa "mañanera", en Palacio Nacional, López Orbador se deslindó del documento que es una de las 10 acciones que la titular del SEP, Defina Gómez presentó para el regreso seguro a clases presenciales.

"Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta, pues no, fue una decisión de abajo. Sí me hubiesen consultado hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando al gobierno de estas concepciones burocráticas y, desde luego, limpiar al gobierno de la corrupción".

Sobre las resistencias de la CNTE para el regreso a clases presenciales, AMLO dijo que la SEP está abierta a escuchar a todos y reiteró que el retorno a las aulas no es obligatorio es voluntario.

"Si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones no hay problema, nosotros sostenemos que estamos en favor de la educación, si nos importa la educación, debemos demostrarlo con hechos, porque si no el discurso se vuelve demagogia".

"Imagínense un maestro que no cumple con su responsabilidad cómo va a decir que la educación nos hace libres, que era lo que planteaba el presidente Juárez y los pedagogos más progresistas, la educación como práctica de la libertad, que cada quien asuma su responsabilidad".

Insistió en que su gobierno va a cuidar a los niños, pero tenemos que correr riesgos. "Imagínense si no salimos, porque nos podemos enfermar, un mal aire nos afecta, nos da gripa, nos da pulmonía, no vamos a salir y enfrentar la realidad y confiar en que nos va a ir bien, porque la suerte también juega en esto".

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

OA