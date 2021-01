Camillero del ISSSTE renuncia y quema su uniforme por anomalías en plan de vacunación

Daniel Guadarrama ha trabajado en el ISSSTE en Tepic por más de ocho años.

Cuando empezó la emergencia sanitaria por el COVID-19 siguió trabajando teniendo, como una motivación, la aplicación de la vacuna, sin embargo, el pasado 14 de enero presentó su renuncia al ver que se privilegió a administrativos que jamás han tenido contacto con los enfermos.

"Me quito la camisa, porque la realidad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador"

Daniel narra su experiencia en un video que circula en Twitter en donde dice "trabajé, desde que empezó el COVID-19, con la ilusión de que el día de mañana me ganara una vacuna y de ver a compañeros que realmente estuvieron atrás del escritorio y ver que realmente no lo valoran a uno como suplente. Desde hoy dejo de trabajar en el ISSSTE, me quito la camisa, porque la realidad no vale la pena arriesgar mi vida por personal que no me sabe valorar como trabajador".

Daniel continúa hablando mientras se quita su uniforme, lo tira al suelo y comienza a rociarlo con líquido que habitualmente se utiliza para encender carbón.

CAMILLERO DEL ISSSTE TEPIC, RENUNCIA Y QUEMA SU UNIFORME POR IRREGULARIDADES EN LA APLICACIÓN DE VACUNA



Esto demuestra que la vacuna que llegó a ayer, solo favoreció a unos cuantos y a los familiares de los sindicalizados.#CuarentenaTotal #vacunacontracovid #ISSSTE #Tepic pic.twitter.com/qwemoylpAt — osiris de la paz (@delapazosiris11) January 14, 2021

"Hoy me indigno y me duele demasiado y voy a dejar de hacer algo que quiero y que hago con amor"

Al terminar el video, Daniel prende fuego a su uniforme y agradece a quienes ven el mensaje.

Desde que empezó la campaña de vacunación, varios médicos han denunciado que se ha privilegiado a directivos y personal administrativo.

A penas el pasado 14 de enero el IMSS informó que indagaría una denuncia anónima que aseguraba que en la clínica 89 de Guadalajara se aplicó la vacuna a los "altos mandos" del hospital.

NR