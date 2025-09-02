Sheinbaum confirma a la Arrolladora Banda El Limón gratis en el Zócalo, ¿en qué fecha?

La Arrolladora Banda El Limón, encabezada por René Camacho, próximamente dará un concierto gratuito en el Zócalo capitalino en Ciudad de México, así lo dio a conocer la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en conferencia de prensa.

El concierto lo podrá disfrutar gratis el público, así lo compartió la Mandataria hoy, 2 de septiembre en “La Mañanera del Pueblo”.

La Arrolladora Banda El Limón fue fundada en la década de los 60 ha marcado la historia de la música mexicana con múltiples reconocimientos, giras internacionales y un repertorio que trasciende generaciones, como ‘Y que quede claro’, ‘Sobre mis pies’, ‘Si tu amor no vuelve’ y ‘Huele a peligro’.

Lee también: Secretaria de Salud confirma muertes por sarampión en México

¿Cuándo se presentará La Arrolladora Banda El Limón en el Zócalo?

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la fecha de la “gran sorpresa”, que tendrá lugar el lunes 15 de septiembre de 2025 y será el espectáculo principal de su primer Grito de Independencia en la Plaza de la Constitución.

¿Quién va a estar en el Zócalo en el Grito de Independencia 2025?

Además de participar en esta Noche Mexicana, La Arrolladora Banda El Limón también será participes Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza.

El festejo del Grito de Independencia 2025 en el Zócalo arrancara a las 8 de la noche.

Si deseas conseguir un buen lugar, lo ideal es llegar con tiempo, sobre todo si buscas estar cerca del escenario. Asimismo, se recomienda tomar en cuenta algunas precauciones:

Usar ropa cómoda y llevar algo para abrigarse.

Mantenerse bien hidratado.

Atender las indicaciones de seguridad.

Contar con un impermeable.

Te puede interesar: Así se cotiza el DÓLAR por la mañana de este 2 de septiembre en Banco Azteca

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS