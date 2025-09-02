Conoce los requisitos para entrar al SUAyED de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la convocatoria 2025 para cursar una licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), con el objetivo de que los aspirantes inicien el ciclo escolar 2025-2026 en febrero del próximo año.El registro para participar en el concurso de selección estará disponible del 11 al 19 de septiembre, a través de la página oficial www.dgae.unam.mxEl pago de derecho a examen deberá realizarse entre el 11 y el 22 de septiembre antes de las 15:59 horas.El examen oficial se aplicará en línea del 5 al 9 de noviembre, en la fecha y hora asignada individualmente. De acuerdo con la convocatoria, está prohibido el uso de celulares u otros dispositivos electrónicos durante la prueba.Los resultados se publicarán el 4 de diciembre de 2025.Para poder ingresar al SUAyED de la UNAM, es necesario cumplir con lo siguiente:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS