Conoce los requisitos para entrar al SUAyED de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la convocatoria 2025 para cursar una licenciatura en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), con el objetivo de que los aspirantes inicien el ciclo escolar 2025-2026 en febrero del próximo año.

¿Cuándo es el registro al SUAyED de la UNAM?

El registro para participar en el concurso de selección estará disponible del 11 al 19 de septiembre, a través de la página oficial www.dgae.unam.mx

El pago de derecho a examen deberá realizarse entre el 11 y el 22 de septiembre antes de las 15:59 horas.

¿Cómo registrarse al SUAyED de la UNAM?

Toma de fotografía y datos biométricos: del 12 al 23 de septiembre, según la cita asignada.

Descarga de guía de estudio: disponible únicamente del 17 de septiembre al 4 de noviembre en “TU SITIO”.

Descarga del navegador seguro Lockdown Browser: del 28 al 31 de octubre.

Simulacro del examen en línea: entre el 3 y el 7 de noviembre, en la fecha indicada a cada aspirante.

¿Cuándo es el examen de ingreso para el SUAyED de la UNAM?

El examen oficial se aplicará en línea del 5 al 9 de noviembre, en la fecha y hora asignada individualmente.

De acuerdo con la convocatoria, está prohibido el uso de celulares u otros dispositivos electrónicos durante la prueba.

Los resultados se publicarán el 4 de diciembre de 2025.

¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria del SUAyED de la UNAM?

Para poder ingresar al SUAyED de la UNAM, es necesario cumplir con lo siguiente:

Realizar el registro en el periodo indicado.

Efectuar el pago del derecho a examen.

Acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella.

Contar con la guía de estudio y el navegador seguro.

Presentar tanto el simulacro como el examen en las fechas establecidas.

