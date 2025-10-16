CURP Biométrica: ¿Se debe crear una cuenta Llave MX para tramitarla?

Como parte de un proceso de actualización destinado a reforzar la seguridad de los datos personales, la Clave Única de Registro de Población (CURP) se convertirá en un nuevo documento llamado CURP Biométrica.

A diferencia de la versión original, la CURP Biométrica incluirá información biométrica, como escaneo de iris, huellas dactilares, fotografía digital y firma electrónica.

El objetivo es facilitar la identificación de las personas, al mismo tiempo que se crea una barrera adicional contra actividades ilícitas como el robo de identidad y la manipulación de datos personales.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, este jueves 16 de octubre comenzará a operar la prueba piloto para expedir la nueva CURP Biométrica, lo que ha generado diversas dudas sobre el trámite.

Una de las preguntas más frecuentes es sobre el uso de la Llave MX: ¿es necesaria para tramitar la CURP Biométrica? A continuación, te compartimos todos los detalles.

La Llave MX es una herramienta que permite a los mexicanos realizar trámites y gestiones públicas en línea mediante un sistema de identidad digital único.

Aunque sí es necesaria para ciertos trámites, como inscripción a becas, expedientes digitales o corrección de actas de nacimiento, no se requiere para solicitar la CURP Biométrica.

Dado que este es un procedimiento nuevo que implica la recolección de datos biométricos, l a CURP Biométrica debe tramitarse presencialmente y solo se requieren los siguientes documentos :

Acta de nacimiento certificada y actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de 3 meses.

Correo electrónico activo.

Por el momento, el trámite es voluntario y gratuito. No obstante, las autoridades han señalado que será necesario en el futuro para ciertos procedimientos gubernamentales, por lo que se recomienda obtenerla lo antes posible.

