Apoyos del Bienestar por lluvias en México: ¿Cuándo se entregará y en qué consiste?

Tras las intensas lluvias que azotaron el país en días pasados, cuyo impacto fue catastrófico para diversas localidades de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció, a través de la Secretaría del Bienestar, la entrega de apoyos económicos y enseres domésticos a los hogares afectados.

Durante la conferencia mañanera, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que, bajo la coordinación del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN), se desplegarán 600 brigadas integradas por 3 mil servidores públicos encargados de realizar un Censo de Bienestar para identificar las viviendas más dañadas.

Montiel explicó que el censo incluirá un formato que recopilará información sobre datos personales, integrantes del hogar, daños o pérdidas, condiciones de la vivienda y sus servicios, mobiliario y artículos afectados, afectaciones a la agricultura, ganadería y pesca, así como locales dañados y datos de la propiedad del inmueble.

Una vez concluido el registro, las viviendas quedarán identificadas con una etiqueta de “Vivienda censada”, la cual permitirá a las familias acceder a los apoyos.

La titular de Bienestar detalló que durante esta y la próxima semana se realizará la entrega del primer apoyo económico, destinado a respaldar las labores de limpieza. Asimismo, precisó que la entrega de enseres domésticos dependerá del análisis que arroje el censo.

El paquete de enseres incluirá:

Refrigerador

Estufa

Colchón

Vajilla

Ventilador

Hasta este jueves, se han censado 58 municipios: 13 en Veracruz, 17 en Hidalgo, 15 en Puebla, 7 en Querétaro y 6 en San Luis Potosí.

En total, 26 mil 311 viviendas han sido registradas: 17 mil 120 en Veracruz, 1,221 en Hidalgo, 681 en Querétaro, 4 mil 796 en Puebla y 2 ml 493 en San Luis Potosí.

