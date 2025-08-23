CURP biométrica: ¿Obligatoria o no? Sheinbaum reveló la respuesta

Ayer, durante "La Mañanera del pueblo", la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló la respuesta a una de las preguntas recurrentes entre los ciudadanos desde hace algunos meses, y que tiene que ver con la implementación de la CURP Biométrica.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal aclaró que la CURP biométrica que fue aprobada por el Congreso de la Unión varias semanas atrás NO será obligatoria como documento de identificación oficial y que, por otro lado, las personas tendrán la libertad de tramitarla o no.

"No es obligatoria. La gente decide si da sus datos personales o no a partir de lo que ofrece la opción de tener una identidad, así está en la ley. Ninguna institución debe obligar a exigir la CURP biométrica" , dijo Claudia Sheinbaum en la conferencia en Palacio Nacional.

¿Qué es la CURP Biométrica?

La reforma a la Ley General de Población de julio abre el paso a la implementación de un nuevo documento de identificación en México: la CURP Biométrica.

Este documento es una versión moderna y digitalizada de la Clave Única de Registro de Población (CURP), aunque incluirá datos biométricos específicos de cada ciudadano; forma parte de los esfuerzos del gobierno para modernizar y fortalecer los sistemas de identificación en el país.

También se sabe hasta el momento que este documento será gratuito para toda la población, si bien no se tiene fecha sobre cuando se podrá sacar en Jalisco.

La CURP Biométrica no solo conservará los datos tradicionales, sino que también incorporará elementos más avanzados como una fotografía del titular, las huellas dactilares, su firma digital y el escaneo del iris, lo que la convertirá en un documento mucho más seguro y difícil de falsificar.

