COVID: Baja California Sur confirma variante BA.2 del virus y repunte de casos

Autoridades de Baja California Sur confirmaron la presencia de la variante BA.2 de COVID en la entidad, con un primer caso detectado e identificaron también un repunte de contagios de una semana a otra, muy seguramente asociado a esta variante.

Autoridades sanitarias expusieron lo anterior en conferencia de prensa en donde señalaron que, según los datos del monitoreo epidemiológico, se identificó el repunte al pasar de 112 casos de la semana anterior a la más reciente, con 156 casos registrados, que representa un 39 por ciento de aumento. El mayor aumento se registra en La Paz, que concentra 122 casos activos. La titular de la Secretaría de Salud de BCS, Zazil Flores Aldape, señaló que pese a ello, no consideran necesario implementar medidas más restrictivas o retroceder, sino avanzar –dijo– en esta nueva normalidad.

"Es más transmisible (esta variante) que las otras subvariantes de ómicron y tendremos que estar más vigilantes de cómo se va desarrollando la presencia de casos activos", expresó. No obstante, refirió que Baja California Sur tiene una cobertura de vacunación del 88 por ciento y ante ello no se prevé un escenario de difícil manejo de este repunte, por lo que ratificó que el Consejo Estatal de Seguridad en Salud acordó no aplicar medidas más restrictivas, sino mantener el uso de cubrebocas obligatorio en espacios cerrados.

"Seguramente estamos transitando a una fase endémica del COVID y tendremos que mantener en la medida de lo posible las medidas mínimas que nos permitan continuar con la vida diaria en este regreso a la normalidad", afirmó.

Según los datos del monitoreo epidemiológico, se identificó el repunte al pasar de 112 casos de la semana anterior a la más reciente, 156 casos registrados, que representa un 39 por ciento de aumento. El mayor aumento se registra en La Paz, que concentra 122 casos activos.

Baja California Sur registra hasta este día 156 casos confirmados activos de COVID; de ellos, 122 están en La Paz; 27 en Los Cabos; tres en Loreto, dos en Comondú y dos en Mulegé.

JM