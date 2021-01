COVID-19 en México: ¿Cuándo te tocará la vacuna? Una calculadora en línea te ayuda a saberlo

Con el arranque de la vacunación contra el COVID-19 en México, ahora la pregunta a resolver es quiénes se deben vacunar y cuándo le tocará el turno a cada persona.

Para ayudar a orientar al respecto, los científicos Álvaro Díez y Dominika Miszewska desarrollaron una calculadora en línea que estima el lugar en la fila de la vacunación contra el coronavirus que cada mexicano tendría considerando datos como la edad, la ocupación o factores de riesgo.

Esta herramienta forma parte del sitio omnicalculator.com donde están disponibles más de mil 500 calculadoras para conocer datos en distintos aspectos de la vida cotidiana.

La Calculadora de Cola de Vacunación para México está basada en el comunicado del Gobierno federal sobre la "Política Nacional de Vacunación" que se publicó el pasado 11 de enero, y además considera la tasa proyectada y el avance real de la vacunación contra el COVID-19.

¿Cuándo te toca vacunarte?

La calculadora de vacunación contra el COVID-19 está disponible en el sitio omnicalculator.com/health/cola-vacunacion-covid-mexico

Es importante notar que en el caso de las mujeres embarazadas, la aplicación de la vacuna no está recomendada debido a que no se han llevado a cabo ensayos clínicos en mujeres embarazadas, aunque no hay ningún indicio de que la vacuna pueda traer consecuencias negativas para la salud de la madre o para el embarazo.

"Es maravilloso que ya tengamos vacunas contra el COVID aprobadas para uso generalizado. Sin embargo, esto no supone el final del coronavirus" se lee en la información de la calculadora de Omni Calculator.

Además explican que la población que reciba la vacuna debe continuar usando el cubrebocas y aplicandomedidas como la sana distancia debido a que no está comprobado que las vacunas actuales también previenen la transmisión.

Ejemplos prácticos de la calculadora de vacunación anti COVID-19 para México

Por ejemplo, según el plan de las autoridades, una persona de 30 años que no es trabajador del sector salud y no es población de riesgo recibiría la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 entre el 1 de junio de 2021 y el 1 de marzo de 2022, dado que antes deben de aplicarse a entre 34 y 71 millones de mexicanos más de los sectores prioritarios.

Pero este cálculo cambia si la persona de 30 años trabaja en el sector salud como enfermeros, médicos, conductores de ambulancia, o similares, pues de esta manera se eleva la prioridad y podrían recibir la vacuna contra el coronavirus en la primera mitad de febrero 2021 o antes en caso de que atiendan a pacientes de COVID-19 en la primera línea.

En otro ejemplo, una persona de 60 años que no sea trabajadora del sector salud debería recibir la primera dosis de vacunación contra el coronavirus entre el 29 de marzo y el 1 de abril si se considera la proyección del Gobierno de México; sin embargo si se cambia el valor de referencia a la tasa de vacunación al ritmo actual, la espera podría alargarse hasta después del 22 de diciembre.

Al mostrar cada resultado, la calculadora para la vacunación en México también hace notar una aclaración: "A medida que se pone en marcha el plan nacional de vacunación, es de esperar que la tasa de vacunación cambie. Los resultados se basan en la tasa de vacunación actual, que se encuentra en torno a las 115 mil 200 dosis por semana".

Por lo anterior es útil verificar constantemente los cambios en el ritmo que se aplica la vacuna en México para tener mayor certeza de los tiempos de espera.

Orden de vacunación según el Gobierno mexicano

En su documento titulado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México" el Gobierno federal ha publicado la lista con el orden en que se aplicará la vacuna contra el coronavirus en función del grupo social y edad. Esta es la lista oficial:

Etapa 1: Personal sanitario en primera línea de defensa frente al COVID-19,

Etapa 2: Personas de 60 años y mayores (en orden de edad),

Etapa 3: Personas de entre 50 y 59 años,

Etapa 4: Personas de entre 40 y 49 años,

Etapa 5: Resto de la población adulta.

