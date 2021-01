Recibir vacuna contra COVID-19 es un reconocimiento: primer doctor inmunizado en Jalisco

A las 8:00 horas el primer bloque de vacunas contra COVID-19 ya había sido preparado en la explanada principal del Hospital General de Occidente para comenzar la inmunización del personal médico en Jalisco que está al frente de la batalla contra el coronavirus.

Minutos antes habían llegado dos unidades de la Guardia Nacional, cuyos elementos se encargarían de resguardar la seguridad en el proceso de vacunación en esta unidad médica, en la que oficialmente se dio el arranque a la aplicación de las primeras dosis que llegaron ayer martes a nuestro Estado.

El primero en recibir el bioactivo fue el médico David Díaz Santana Bustamante, de 66 años, quien decidió no retirarse todavía para atender de primera mano la pandemia ocasionada por el coronavirus en la Entidad. De los casi 40 años que tiene trabajando en la Secretaría de Salud Jalisco, 27 los ha pasado en el Hospital General de Occidente, donde actualmente se desempeña como jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología.

Así recibió David Díaz Santana Bustamante, médico del Hospital Zoquipan desde hace 39 años, la primer vacuna contra COVID-19 en Jalisco.



Es jefe de epidemiología. A sus 66 años decidió no retirarse para atender a pacientes con coronavirus en nuestro Estado durante la pandemia. pic.twitter.com/4E7R900tl4 — Rubi Bobadilla (@RubiBobadilla) January 13, 2021

“Esto lo veo como un reconocimiento al trabajo que hacemos, no solamente mi persona, sino todo el equipo de este hospital y en sus diferentes campus. La vacuna es solamente el piquete lo que se siente, una sensación por la temperatura de la vacuna, que está entre dos y ocho grados. La aplicación no es dolorosa, pero sí se siente la presencia del músculo, no duele, pero yo me siento bien. Hasta el momento no hay alguna reacción”, dijo Santana Bustamante, quien luego de la inyección fue enviado a observación por 30 minutos, como dicta el protocolo de vacunación.

Tras la inmunización, el médico aseguró que él y el resto de sus compañeros están preparados para la atención del personal que pudiera presentar efectos adversos a la vacuna, pues trabajan en coordinación con el área de Urgencias y cuentan con los medicamentos y equipo necesario para su estabilización, en caso de que ocurriera alguna reacción grave, pudiendo practicar incluso maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada.

“El hecho de tener la vacuna no quiere decir que no corro riesgo de, en este momento, infectarme. Dentro de 21 días recibiremos la segunda dosis, lo cual nos va a elevando nuestras defensas contra el coronavirus; vamos a seguir con el esquema de vacunación, pero vamos también a tener la medición de los anticuerpos” dijo Santana Bustamante.

Aunque todavía faltan algunas semanas, e incluso meses, para que la población en general reciba la vacuna, el médico aseguró que este bioactivo es confiable, ya que los estudios clínicos y epidemiológicos han sido suficientes para determinar que su aplicación es segura, y que podrá disminuir el riesgo de infección, aunque las precauciones deberán continuar permanentemente, pues ninguna vacuna llega al 100% de inmunización.

“Esto es algo que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, el tener un biológico que nos proteja, que nos disminuya el riesgo de infectarnos, por lo tanto, disminuir el número de personas enfermas, hospitalizadas y el riesgo de morir. Para llegar a controlar la pandemia tenemos que hablar de coberturas universales de la vacuna, lo cual poco a poco, en todo el mundo, está requiriendo de esta vacuna”, añadió.

Por último, el epidemiólogo refirió que en el Hospital General de Occidente serán mil 500 los trabajadores de la salud que recibirán la vacuna en la primera etapa, todos ellos, dijo, pertenecientes a la primer línea de batalla en atención a la pandemia por el virus.

Fue ayer martes por la tarde cuando llegaron a Jalisco las primeras 24 mil 375 dosis de la vacuna Pfizer, las cuales serán aplicados al mismo número de trabajadores de la salud que atienden directamente a pacientes con coronavirus en la Entidad, pertenecientes a los 49 hospitales de la Red de Salud. De acuerdo con el secretario de Salud, Fernando Petersen se prevé que cada martes lleguen nuevas dosis para continuar con las siguientes etapas de inmunización de la totalidad del personal médico.

GC