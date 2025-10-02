El sarampión es una infección causada por un virus que se propaga con gran facilidad a través del aire, principalmente mediante gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar. A pesar de su alto nivel de contagio, existe una manera muy efectiva de evitarla: la vacunación.Los síntomas más comunes de esta enfermedad incluyen:Esta enfermedad puede derivar en complicaciones serias si no se detecta y trata a tiempo, especialmente en niños pequeños y personas con un sistema inmunológico debilitado.Contar con el esquema de vacunación completo es la forma más segura de protegerse. Existen dos tipos de vacunas disponibles para prevenir el sarampión:La dependencia de Salud recomienda revisar la cartilla de vacunación personal y la de las hijas e hijos, acudir al centro de salud si falta alguna dosis y solicitar orientación profesional en caso de dudas sobre el esquema de vacunación. X: @SSalud_mx Facebook: facebook.com/SecretariadeSaludMXInstagram: ssalud_mxYouTube: Secretaría de Salud MéxicoEE