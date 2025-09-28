Maratonea con estas "cataclísmicas" producciones disponibles en streaming

En un par de días, el mes de septiembre, popularmente conocido como “el mes en el que tiembla en México”, llegará a su fin y, por fortuna, no vivimos ningún movimiento telúrico como se esperaba.

Para despedir el mes patrio, que "se portó bien" con las y los mexicanos, traemos para ti una selección de películas y series que basan su trama en cataclismos que acontecen en diversas partes del mundo, incluyendo nuestro país.

Mira estas 8 producciones para despedir septiembre

A continuación, te compartimos una lista de películas y series sobre desastres naturales, con preferencia por terremotos, que puedes encontrar en las principales plataformas de streaming.

Lo Imposible / Prime Video

Basada en hechos reales, esta película narra la historia de una familia que queda atrapada en el catastrófico tsunami que arrasó el sudeste asiático en 2004. Es un drama emotivo que se centra en la lucha por la supervivencia y la búsqueda de sus seres queridos en medio del caos.

El gran terremoto / Netflix, Prime Video

Esta película noruega es la secuela de "La última ola". Un geólogo que ya ha vivido una catástrofe natural sospecha que un gran terremoto está a punto de golpear Oslo, lo que lo obliga a actuar rápidamente para salvar a su familia y a la ciudad.

2012 / Amazon, Claro Video

Con efectos visuales espectaculares, esta película de Roland Emmerich imagina cómo sería el fin del mundo tal como lo conocemos, con una serie de desastres naturales a escala global, incluyendo terremotos masivos, tsunamis y erupciones volcánicas. Un escritor divorciado lucha por llevar a su familia a un lugar seguro.

El núcleo / Netflix, Prime Video

Un equipo de científicos y expertos se aventura a viajar al centro de la Tierra en una nave especial para reactivar el núcleo del planeta, que ha dejado de girar. Si no lo consiguen, la humanidad se enfrentará a una serie de desastres naturales incontrolables.

Terremoto de México / Prime Video

Este es un documental que aborda los devastadores terremotos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México. Muestra el impacto en la población, la solidaridad de los ciudadanos y la respuesta de las autoridades ante la tragedia.

El día después de mañana / Disney+

Un climatólogo advierte a los líderes mundiales sobre un drástico cambio climático que podría sumir al planeta en una nueva era glacial. Mientras su hijo queda atrapado en Nueva York, él debe hacer todo lo posible para rescatarlo antes de que la ciudad quede enterrada bajo el hielo.

Infierno bajo el agua / Prime Video

Una nadadora universitaria queda atrapada en una casa en Florida junto a su padre herido durante un huracán de categoría 5. Además de la subida del nivel del agua, deben lidiar con una amenaza aún mayor: un grupo de caimanes.

Cada minuto cuenta / Prime Video

Esta es una serie dramática basada en los eventos del terremoto de 1985 en la Ciudad de México. A través de las historias de diferentes personajes, explora la solidaridad ciudadana, el caos y la esperanza que surgieron durante y después de la tragedia.

