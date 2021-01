COVID-19: Crece polémica por vacunas "anticipadas" a funcionarios en México

La serie de casos en México sobre la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a personas que no están de la primera línea de atención a la enfermedad genera polémica e indigación, así como despidos en varios estados.

Dos despidos en Tabasco

María Elvia Fernández Fernández, titular de la administración de la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), quien se vacunó contra el COVID-19 sin estar en la primera línea de batalla, fue cesada del cargo.

A través de redes sociales, la funcionaria publicó que había recibido la vacuna y aseguró que había sido contagiada de coronavirus en junio del 2020 y esperaba que pronto todos recibieran la dosis, hecho que fue cuestionado por los usuarios de las diferentes plataformas que exigieron su destitución.

Este sábado, a través de un comunicado, la dirección del ISSET anunció que Fernández ya no trabaja más en esa institución y se deslindó de la aplicación de la dosis de la vacuna Pfizer.

En Tabasco también se informó ayer que el director del Hospital de la Mujer, Germán Arturo Corzo Ríos, fue cesado del cargo por instrucciones del gobernador Adán Augusto López Hernández.

"He dado instrucciones a la Secretaría de Salud para que el doctor que hasta hoy fungía como director del Hospital de la Mujer sea cesado de ese encargo, al haberse anotado y haber sido vacunado contra el Covid-19; ha violado los protocolos establecidos para la aplicación de la vacuna", señaló el gobernador.

Directivos de hospital en Guerrero

En Guerrero, el órgano interno de control del ISSSTE anunció que cesará a los directivos del hospital de Acapulco que se aplicaron la vacuna por no estar en la primera línea de atención de COVID-19.

La dependencia señaló que los involucrados son la directora administrativa del ISSSTE de Acapulco, Liliana Hernández Pinzón, y su chofer; el subdirector Médico, Óscar Escalera Del Valle; el jefe de mantenimiento, Alejandro Gómez Islas; el jefe de recursos humanos, José Luis Rendón, así como el de Servicios Generales.

"No permitiremos el influyentismo en esta institución y no volverá a pasar lo mismo, se procederá contra los funcionarios que no respeten los lineamientos", afirmó el director del órgano interno, José Febo Trujeque.

Regidora de Acapulco sube y baja foto

La regidora de Morena en Acapulco, Patricia Batani Giles, publicó en sus redes sociales una fotografía donde muestra el momento en que una enfermera le aplica la vacuna contra el COVID-19 en el hospital general de El Quemado, en Acapulco.

"Finalmente ya, y vamos por la 2da. Dosis en 21 días. Gracias compañeras enfermeras del Hospital general del Quemado. Gracias mi estimada Lily. Ni me dolió la vacunación jajajaja [sic]", escribió en sus redes sociales.

La funcionaria bajó de sus redes sociales la publicación luego de recibir varias críticas.

Gobernador exhibe a médico en Baja California

En tanto, en Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdez exhibió durante su conferencia en redes sociales al médico Pedro Vidal Miranda Figueroa como parte del personal de salud que violó los requisitos para ser vacunado.

Aunque ni el mandatario estatal ni el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, explicaron cómo logró obtener la vacuna, mostraron una fotografía con el nombre completo del médico y su rostro, seguido de una advertencia de que la imagen sería transmitida diariamente.

