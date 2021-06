Sorpresivamente, el Gobierno federal habilitó ayer por la noche el registro para las personas mayores de 30 años que quieran vacunarse contra el COVID-19. Lo único que necesitas para registrarte en el portal federal mivacuna.salud.gob.mx, es tener tu CURP a la mano, teléfonos y un correo de contacto.

Y como era de esperarse, los usuarios no tardaron en compartir recuerdos nostálgicos y por supuesto, divertidos memes de los nacidos en la década de los 90. Estos son algunos de ellos:

Incluso, algunos usuarios envidiaron a este grupo de la población que está más cerca de recibir la vacuna contra el COVID-19.

El inicio del registro para "los de 30" no ha estado libre de polémica, pues muchos usuarios reclaman que aún no terminan con otros grupos poblaciones, pues cabe resaltar que en distintos estados, a excepción de Baja California donde ya comenzó la vacunación para todos los mayores de 18 años, todavía no se completa la vacunación de los mayores de 50 años, que están a la espera de la segunda dosis.

GC