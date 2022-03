Susana estuvo hoy en la madrugada atorada por más de cuatro horas en los bloqueos carreteros ocurridos en Colima, luego de que se reportaran vehículos de carga pesada incendiados.

Primero tuvo problemas para avanzar en El Trapiche en Cuauhtémoc y luego en la Gasolinera de El Cobano.

Aunque autoridades no lo han hecho oficial, ayer habrían sido incendiados al menos cuatro vehículos de carga tras la detención, en Zapopan, de Aldrin alias “El Chaparrito”, operador del Cártel Nueva Generación en Colima.

En exclusiva para este medio de comunicación, Susana contó que trabaja en Colima y ayer fue a una fiesta familiar por la tarde al municipio de Cuauhtémoc, donde estuvo hasta las 22:00 horas.

En el camino de regreso a la capital colimense atestiguó que varios camiones fueron incendiados.

Detalló que preguntó a un elemento de la Guardia Nacional si la quema de los vehículos fue intencional y aseguró que el gendarme le dijo que: “Al cañero le echaron un cerillito, sí fue provocado”.

“Fue una noche larga y tensa, me considero valiente, pero ayer por primera vez sentí horror al quedar más de cuatro horas parada a causa de esto (bloqueos). Primero, me toca el incendio del Trapiche en cuanto alcancé a pasar y obvio nos regresaron a todos. En el camino a Cuauhtémoc me tocó ver dos incendios más”, comentó Susana.

Lamenta que choferes se expongan al riesgo

La joven lamentó los hechos de inseguridad para la población en general, pero en particular observó la manera en la que se exponen al peligro los choferes de carga pesada.

“Me tocó ver a un trailero parado a un lado de mi carro que se bajó y abrió la puerta del copiloto se baja su esposa y sus dos hijas que buscaban ir al baño”.

Dijo que le contó: “Vamos a Querétaro, es mi familia no las iba a poder ver por 15 días por las rutas de trabajo y mi esposa decidió acompañarme al viaje, ahora vienen todas asustadas por estos hechos”.

Susana recordó que el transportista le dijo al retomar la marcha: “Dios nos cuide en el camino”.

Y ella agregó: “Casi me hace llorar el ver y saber que algunos traileros viajan con sus familias, que solo están trabajando y muy expuestos a esta inseguridad”.