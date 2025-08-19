En la Ciudad de México (CDMX) se arrancará un programa para tapar los baches y repavimentación de avenidas principales. Aquí los detalles:

Tras tapar casi 200 mil baches en vías primarias de la Ciudad de México con el Megabachetón, ante la temporada de lluvias actual, el Gobierno capitalino anunció tres acciones para atender las denuncias por oquedades en vialidades y la repavimentación de la carpeta asfáltica.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, indicó que la primera medida, que arrancará hoy en la noche, será un programa nocturno de bacheo de las 217 vialidades primarias de la capital, donde los trabajos se realizarán todos los días entre las 22:00 y las 05:00 horas del día siguiente.

Indicó que se desplegarán 50 cuadrillas con la meta de intervenir 10 kilómetros cada día ; de tal forma, previó, se atenderán mil 117 kilómetros para diciembre de este 2025.

Como segunda acción de este programa se desplegarán otras 50 cuadrillas para hacer trabajos de bacheo a través de denuncias ciudadanas y emergencias durante el día. Con la intención de atender todas las peticiones de reparación de baches en menos de 48 horas, estarán habilitado dos canales por los que la población podrá hacer sus denuncias: el número *0311 de Locatel y a través de un Chatbot denominado Bachetel, el cual será presentado formalmente la próxima semana.

"Tendremos otras 50 cuadrillas, que estarán atendiendo todos los días los reportes ciudadanos o las emergencias. Nos hemos propuesto atender, en menos de 48 horas, los baches de reporte o de emergencia . Esto que les estoy diciendo es muy importante; tenemos la capacidad para hacerlo con las 50 cuadrillas", dijo.

Brugada Molina destacó que se trata de la reparación de vialidades primarias, toda vez que las secundarias son responsabilidad de las alcaldías, aunque la administración capitalina está apoyando a las demarcaciones con las obras que tienen que ver con socavones.

En octubre arranca pavimentación

El tercer eje del plan para dar mantenimiento a toda la carpeta asfáltica incluye la puesta en marcha de un Programa Estratégico de Pavimentación en Vialidades Primarias, el cual arrancará en octubre próximo —una vez que concluya la época de lluvias— , con miras a concluir en mayo de 2026, el cual implica la reparación de 250 kilómetros lineales de vialidades, que equivalen a 4 millones 113 mil metros cuadrados.

Destacó que se trata de un programa bianual de pavimentación, cuya intención es no detener las obras para reducir hoyos y afectaciones en el pavimento.

La inversión conjunta en tareas de bacheo y la repavimentacion será de 2 mil 750 millones de pesos: 500 millones de pesos para trabajos de bacheo que es todo el año y 2 mil 250 millones para el segundo.

Acciones

La jefa de Gobierno planteó tres programas de bacheo:

Programa nocturno para 217 vialidades primarias, el cual arranca esta semana, entre las 22:00 y 23:00 horas . Contará con 50 cuadrillas.

. Contará con 50 cuadrillas. Bacheo por denuncias ciudadanas y emergencias, será durante el día, ente las 10:00 y las 18:00 horas . Para este proyecto se desplegarán 50 cuadrillas.

. Para este proyecto se desplegarán 50 cuadrillas. Programa Estratégico de Pavimentación en Vialidades Primarias, que arrancará en octubre de 2025, cuando acaben las lluvias, y terminará en mayo de 2026.

