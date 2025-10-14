¿Cuánto durará el Buen Fin 2025?

La cuenta regresiva para el Buen Fin 2025 ha comenzado, y con ello, la emoción de muchas personas en México que esperan con emoción las campañas de descuentos más importantes del año, en la cual miles de comercios físicos y en línea ofrecen sus productos y servicios a precios muy accesibles. En resumen, es una gran oportunidad para adquirir productos con descuentos y aprovechar las facilidades de pago como los meses sin intereses.

Como ha ocurrido en otros años, en los que se extendió el periodo de descuentos, el Buen Fin 2025 tendrá una duración de cinco días. A diferencia de lo que ocurrió en 2022, 2023 y 2024, cuando se limitó el evento a cuatro días. En 2021 el Buen Fin duró una semana completa, con el objetivo de apoyar a los comercios que se habían visto afectados por los cierres y restricciones derivados de la pandemia de COVID-19, especialmente en el año 2020.

En este Buen Fin de 5 días, quienes buscan descuentos encontrarán una excelente oportunidad para realizar sus compras. Las fechas elegidas para esta edición son del 13 al 17 de noviembre, coincidiendo con el fin de semana largo por el aniversario de la Revolución Mexicana. Esto permitirá a los interesados tener más tiempo para comparar precios, al poder visitar tiendas en esos días de descanso, y aprovechar al máximo las ofertas.

El Buen Fin no es solo una campaña de descuentos, sino una estrategia de impulso económico en México. Surgió en el año 2011 como una iniciativa conjunta entre el Gobierno de México, empresas privadas y diversas instituciones bancarias, con el propósito de incentivar el consumo y el comercio en el país. La primera edición se celebró del 18 al 21 de noviembre de 2011, y desde entonces ha crecido hasta convertirse en el evento de descuentos más esperado del año.

Con el Buen Fin 2025 a la vuelta de la esquina, es el momento ideal para comenzar a planear las compras y aprovechar al máximo las ofertas que estarán disponibles.

