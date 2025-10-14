Sorteo El Buen Fin 2025: ¿cuándo y es y cómo participar?

Tal vez no sea para sorpresa de los mexicanos que muy pronto acontecerá la décima quinta edición de El Buen Fin, el cual se llevará de este próximo 13 al 17 de noviembre —junto al día 20 del mismo mes— en cientos de miles de establecimientos del país. Pero, además de los descuentazos, habrá cuantiosos sorteos, quédate a descubrirlos.

Como es ya sabido, se esperan grandes descuentos y promociones para todos los clientes durante cinco días consecutivos, pero además, también se espera el Sorteo El Buen Fin 2025, una iniciativa impulsada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el fin favorecer el uso de medios electrónicos de pago.

¿Qué es el Sorteo El Buen Fin 2025?

Tal estrategia busca dar estímulos fiscales a quienes paguen con sus tarjetas bancarias en las tiendas registradas a través de la web oficial www.elbuenfin.org.

En el sorteo podrán participar quienes realicen compras de al menos 250 pesos con tarjetas de débito o crédito emitidas por bancos participantes. Además, para ser figurar, tanto los consumidores como los comercios deberán cumplir con los términos, condiciones y requisitos propuestos por el SAT.

Los ganadores se elegirán de manera aleatoria y, según la página del Buen Fin, habrá hasta 100 millones de pesos en premios.

¿Cuándo se hará el Sorteo El Buen Fin 2025?

El sorteo se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2025, en punto de las 12:00 horas, al interior de las instalaciones del SAT, ubicadas en Avenida Hidalgo número 77, Colonia Guerrero, de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO