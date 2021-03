Brozo y Loret regresan con jaula de oro a "el show" de la mañanera

A poco más de medio año de haber "asistido" por primera vez a la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el periodista Carlos Loret de Mola y el payaso Brozo regresaron a "el show".

En un set semejante al espacio en el que todos los días López Obrador responde preguntas de los medios, Loret de Mola y "Brozo" se encontraron "en el lugar del espectáculo" para grabar el episodio 22 de "Brozo y Loret", para Latinus.

Ambos llevaron una "jaula de oro" que colocaron alrededor del atril que el Presidente utiliza para dirigir sus mañaneras, que según Loret de Mola son "un ejercicio cotidiano para lanzar bombas de humo, cortinas de humo, para que no se discutan los temas centrales", como la pandemia y que no hay vacunas contra Covid-19.

Pese a la valla y la jaula de oro, @brozoxmiswebs y yo llegamos al lugar de los grandes éxitos: La Mañanera, el show. ¡No se lo pueden perder! @latinus_us: https://t.co/mrjBiQo7mL pic.twitter.com/7xOUhtxQSB — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 10, 2021

"Desde aquí se gobierna", dijo Brozo y agregó que la jaula es más sutil que las vallas, en referencia al muro puesto en Palacio Nacional para contener la marcha feminista del pasado 8 de marzo.

"El presidente encerrado en su jaula de oro", respondió Loret de Mola, quien declaró que López Obrador está irritable.

Brozo y Loret mencionaron que el símbolo del desprecio a las mujeres fue la valla, "la única obra que se ha terminado este sexenio". Agregaron que López Obrador no quiso abrazar la causa de las mujeres, a pesar de ser un presidente autodefinido como de izquierda, humanista y cercano a la gente.

"Para el Presidente, la víctima es él, no son las 30 mujeres violadas al día, no son las 10 mujeres asesinadas al día, la víctimas es él, y para Morena, la víctima es Salgado Macedonio", declaró Loret de Mola.

"Esta jaula de oro que se ha construido el Presidente a su alrededor, no es por miedo Brozo, es por odio. Odia mucho López Obrador y se le nota todos los días", agregó Loret.

En el capítulo 22, señalaron que "el de la jaula de oro" piensa que todo se trata de él y se burlaron de que en lugar de necesitar "tira drones", se necesita un "tira ladrones".

Asimismo, criticaron que en el Día Internacional de la Mujer, el jefe del Ejecutivo federal llevó a sus colaboradoras a la mañanera para gritarle "es un honor, estar con Obrador".

"Si no abrazas la causa de las mujeres, por qué vas a abrazar la causa de los niños con cáncer, por qué vas a abrazar a las víctimas de la violencia", refirió Brozo, quien se burló con Loret del "muro de paz".

"No será, Brozo, que no quieren acelerar la vacunación ahorita, para acelerarla ya más cerquita de las elecciones", cuestionó el reportero y agregó que "si se han vuelto adictos a la mentira o son sencillamente ineptos, o las dos cosas".

"Son adictos a la mentira e inútiles", respondió Brozo, quien dijo que López Obrador "aspira a ser estrella del canal 2".

Loret de Mola y Brozo también mencionaron la falta de resultados en el sexenio, la falta de información de la salud de Hugo López-Gatell, el fracaso en el manejo de la pandemia por coronavirus y cómo un espontáneo ingresó a la conferencia y se acercó al Presidente.

-¿Qué harías Brozo, si te toca en el avión con el Presidente?", preguntó Loret.

-"Pues no voy, a mí me gusta ir echando desmadre (...) me bajo", respondió Brozo.

En septiembre del año pasado, Loret de Mola y Brozo "acudieron" por primera vez a la mañanera para dejarle a López Obrador un cubrebocas en un atril, donde encabeza las conferencias de prensa.

En esa ocasión, "el payaso tenebroso" y el reportero bromearon y criticaron los temas prioritarios de la actual administración como el Segundo Informe de Gobierno, la lucha anticorrupción como el caso Lozoya, los índices de aprobación del Presidente, el manejo de la pandemia, la inseguridad y las elecciones de 2021.

"Ideal, que una conferencia de prensa diaria fuera un ejercicio de rendición de cuentas, como la quiere vender el Presidente. No es un ejercicio de rendición de cuentas, es un show, es un espectáculo de propaganda política", expresó Loret de Mola en esa ocasión.

Es este capítulo 22, Loret de Mola simuló ser un periodista que cuestionó al Presidente sobre su hermano Pío y su prima Felipa Obrador, mientras que Brozo simuló ser López Obrador, que evade las preguntas.

En este episodio también señalaron las frases, como "Ya chole", que el Presidente usa en sus conferencias matutinas para evadir preguntas de los reporteros.

"Chorocracia", dijo Loret de Mola.

Al final del capítulo, Loret y Brozo presentaron "la mañanera el musical", donde aparecieron personajes como los youtubers Paul Velázquez, Sandra Aguilera y "Lord Molécula".

LS