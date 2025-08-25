Lunes, 25 de Agosto 2025

¿Cómo adquirir la Tarjeta Joven en Zapotlanejo? Conoce los requisitos y beneficios

La nueva tarjeta facilitará descuentos y beneficios a jóvenes de Zapotlanejo; conoce los requisitos

Los jóvenes tendrán diversos beneficios como descuentos en productos y servicios, becas educativas, atención médica accesible, estudios de laboratorio, lentes, deportes y entretenimiento. GOBIERNO DE ZAPOTLANEJO

El Gobierno de Zapotlanejo lanza Tarjeta Joven, una credencial dirigida a jóvenes de 18 a 29 años que residan en el municipio. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar descuentos, acceso preferente y diversos beneficios en establecimientos, servicios y actividades dentro del territorio municipal. 

¿Para qué sirve?

La tarjeta busca impulsar el desarrollo integral de las juventudes, al mismo tiempo que fortalece la economía local y promueve el acceso a servicios fundamentales como:

  • Salud
  • Educación
  • Cultura
  • Recreación

¿Quiénes pueden obtenerla?

Los requisitos para tramitar la Tarjeta Joven son:

  • Tener entre 18 y 29 años.
  • Residir en Zapotlanejo.
  • Presentar identificación oficial vigente.
  • Contar con un comprobante de domicilio.
  • Realizar el pago de emisión en la Tesorería Municipal de 50 pesos.

¿Dónde tramitarla?

La credencial puede tramitarse en: 

Instituto de las Juventudes 

Porfirio Díaz 40, Centro, Zapotlanejo, Jalisco. 

Horario: 09:00 a 15:00 horas.

También estará disponible durante eventos especiales y jornadas itinerantes

¿Qué beneficios ofrece?

Los beneficios incluyen descuentos y acceso preferente en una amplia variedad de servicios y establecimientos del municipio. 

¡Inicia tu registro aquí! https://tarjetajoven.zapotlanejo.gob.mx/ 

