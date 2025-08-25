El Gobierno de Zapotlanejo lanza Tarjeta Joven, una credencial dirigida a jóvenes de 18 a 29 años que residan en el municipio. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar descuentos, acceso preferente y diversos beneficios en establecimientos, servicios y actividades dentro del territorio municipal. La tarjeta busca impulsar el desarrollo integral de las juventudes, al mismo tiempo que fortalece la economía local y promueve el acceso a servicios fundamentales como:Los requisitos para tramitar la Tarjeta Joven son:La credencial puede tramitarse en: Instituto de las Juventudes Porfirio Díaz 40, Centro, Zapotlanejo, Jalisco. Horario: 09:00 a 15:00 horas.También estará disponible durante eventos especiales y jornadas itinerantesLos beneficios incluyen descuentos y acceso preferente en una amplia variedad de servicios y establecimientos del municipio. ¡Inicia tu registro aquí! https://tarjetajoven.zapotlanejo.gob.mx/ EE