El Gobierno de Zapotlanejo lanza Tarjeta Joven, una credencial dirigida a jóvenes de 18 a 29 años que residan en el municipio. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar descuentos, acceso preferente y diversos beneficios en establecimientos, servicios y actividades dentro del territorio municipal.

¿Para qué sirve?

La tarjeta busca impulsar el desarrollo integral de las juventudes, al mismo tiempo que fortalece la economía local y promueve el acceso a servicios fundamentales como:

Salud

Educación

Cultura

Recreación

¿Quiénes pueden obtenerla?

Los requisitos para tramitar la Tarjeta Joven son:

Tener entre 18 y 29 años.

Residir en Zapotlanejo.

Presentar identificación oficial vigente.

Contar con un comprobante de domicilio.

Realizar el pago de emisión en la Tesorería Municipal de 50 pesos.

¿Dónde tramitarla?

La credencial puede tramitarse en:

Instituto de las Juventudes

Porfirio Díaz 40, Centro, Zapotlanejo, Jalisco.

Horario: 09:00 a 15:00 horas.

También estará disponible durante eventos especiales y jornadas itinerantes

¿Qué beneficios ofrece?

Los beneficios incluyen descuentos y acceso preferente en una amplia variedad de servicios y establecimientos del municipio.

¡Inicia tu registro aquí! https://tarjetajoven.zapotlanejo.gob.mx/

EE