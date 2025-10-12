Elementos de seguridad detienen a traficante Suizo en Cancún

El día de ayer, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , publicó desde sus redes sociales que elementos de seguridad de las diferentes corporaciones al servicio de la República Mexicana lograron la detención de Mikael “N”, considerado líder de un grupo criminal y generador de violencia en Suecia.

El generador de violencia era requerido por Europol y contaba con una orden de arresto y ficha roja emitida por Interpol por su relación en delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

La captura de Mikael “N” en México se logró gracias a la colaboración interinstitucional con agencias de seguridad internacionales, elementos de la SSCP, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) e Interpol.

Se implementaron vigilancias fijas y móviles en diferentes puntos de Yucatán y Quintana Roo, en localidades donde era posible que el ahora aprehendido se movilizara: se realizaron recorridos terrestres y se utilizaron herramientas tecnológicas para ubicar los domicilios donde se resguardaba dicho sujeto.

Derivado de las labores de inteligencia, se confirmó la presencia del objetivo en Cancún, donde se desplazaba junto con uno de sus principales operadores financieros. Ante ello, se implementó un dispositivo de seguridad sobre la carretera Cancún–Mérida, donde al verificar su identidad se les marcó el alto y fueron detenidos. Durante la inspección se les aseguraron diversas dosis de droga.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley. Mikael “N” fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia.

