Pensión Bienestar: ¿Quienes reciben su pago HOY viernes 05 de septiembre?

La Pensión Bienestar continuará este mes de septiembre con el quinto pago de este año, correspondiente a los meses de septiembre - octubre.El Gobierno de México anunció que algunos programas sociales se depositarán a lo largo del mes, siendo la opción ideal para que millones de personas en todo el país reciban un apoyo económico.La dispersión de pagos comenzó desde el 1 de septiembre, y finalizará el día 25, la Secretaría del Bienestar compartió el calendario oficial de pagos, hoy 5 de septiembre, todos los primeros apellidos que empiecen con las letras "D","E" Y "F", recibirán el monto de 6,200 pesos.La Pensión Bienestar es uno de los tantos programas sociales que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador implementó, está dirigido a adultos mayores con 65 años o más, que sean mexicanos o mexicanas, con su domicilio actual en el país.El mismo calendario de la Secretaría del Bienestar anuncia que este quinto depósito también beneficiará a todas aquellas personas que formen parte de Pensión Personas con Discapacidad, Programa Madres Trabajadoras y Pensión Mujeres Bienestar.