Pensión Bienestar: ¿Quienes reciben su pago HOY viernes 05 de septiembre?

La Pensión Bienestar continuará este mes de septiembre con el quinto pago de este año, correspondiente a los meses de septiembre - octubre.

El Gobierno de México anunció que algunos programas sociales se depositarán a lo largo del mes, siendo la opción ideal para que millones de personas en todo el país reciban un apoyo económico.

¿Qué letras reciben depósito hoy, 5 de septiembre?

La dispersión de pagos comenzó desde el 1 de septiembre, y finalizará el día 25, la Secretaría del Bienestar compartió el calendario oficial de pagos, hoy 5 de septiembre, todos los primeros apellidos que empiecen con las letras "D","E" Y "F", recibirán el monto de 6,200 pesos.

¿Qué es la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar es uno de los tantos programas sociales que el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador implementó, está dirigido a adultos mayores con 65 años o más, que sean mexicanos o mexicanas, con su domicilio actual en el país.

¿Qué otros programas reciben hoy su depósito?

El mismo calendario de la Secretaría del Bienestar anuncia que este quinto depósito también beneficiará a todas aquellas personas que formen parte de Pensión Personas con Discapacidad, Programa Madres Trabajadoras y Pensión Mujeres Bienestar.

MV