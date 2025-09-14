Beca Rita Cetina: Así puedes digitalizar los documentos para registrar a tu hijo

A partir del lunes 15 de septiembre dará inicio el registro para acceder a la Beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes que ingresan por primera vez a secundaria en todo el país.

Este apoyo, integrado a los Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca garantizar que miles de jóvenes continúen sus estudios con respaldo económico.

La beca otorga un monto de mil 900 pesos, entregados de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Su objetivo principal es reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía familiar para garantizar que todos los niños y niñas del país puedan concluir sus estudios de manera satisfactoria, disminuyendo la deserción escolar por falta de recursos.

Para hacer el escaneo de tus documentos, puedes utilizar una impresora láser o descargar en tu celular una aplicación de escaneo como "Foto Scan" de Google Fotos o "Adobe Scan". Abre la app móvil y toma una foto a cada uno de tus documentos (asegúrate de contar con buena iluminación y enmarcar bien la imagen). Finalmente, guarda el archivo en formato PDF o JPG.

Con el fin de agilizar el proceso, en esta ocasión el registro al programa se llevará a cabo en línea, por lo que deberás cargar tus documentos en formato PDF o PNG a la plataforma digital. Para esto deberás crear una cuenta en la plataforma de identidad "Llave MX".

Para realizar la inscripción en línea, los solicitantes deberán contar con los siguientes documentos en formato digital:

Clave Única de Registro de Población (CURP): certificada y actualizada tanto del estudiante como del padre de familia o tutor legal.

Identificación oficial vidente: credencial de identificación INE o pasaporte del padre o tutor responsable.

Comprobante de domicilio: de los últimos 3 meses

Además, se necesita un número celular y un correo electrónico actual para el llenado de datos personales en la página web oficial.

Para llevar a cabo el registro al apoyo económico, sigue las siguientes indicaciones:

Regístrate como tutor en la plataforma.

Da click en la opción "Siguiente" para iniciar sesión.

Completa la información de domicilio del tutor.

Registra a cada uno de los estudiantes de la familia.

Tras registrar a todos los estudiantes, haz click en "Terminar".

