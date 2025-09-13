Beca Rita Cetina: ¿Qué pasa con mi beca si me cambio de escuela?

En México, los y las estudiantes en situaciones vulnerables pueden solicitar el apoyo de la Beca Rita Cetina, un programa social impulsado por la Secretaría del Bienestar que tiene como objetivo evitar que los estudiantes abandonen los estudios por falta de recursos.

En 2024, la beca comenzó como un apoyo para estudiantes de secundarias públicas; sin embargo, este año se expandió también a niños y niñas que asistan a preescolar y primaria.

Los pagos de la Beca Rita Cetina se organizan de forma bimestral, por lo que cada dos meses las familias que se inscribieron en la convocatoria reciben un monto de mil 900 pesos mexicanos, más 700 pesos adicionales por cada menor registrado en una institución pública.

De acuerdo con la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, el próximo registro para alumnos de secundaria de primer ingreso a la beca estará disponible a partir de este próximo 15 de septiembre y se prolongará hasta el 30 del mismo mes.

Tras pasar por este proceso, los pagos de la beca comenzarán a repartirse el mes de octubre tanto para los nuevos miembros como para los estudiantes previamente registrados.

No obstante, muchas dudas han surgido respecto al nuevo registro, ya que, si bien este solo será para los de nuevo ingreso de secundaria, algunos beneficiarios que cambiaron de escuela tienen dudas sobre si esto podría afectar su beca y qué pueden hacer para solucionarlo.

Según las reglas de operación de la Beca Rita Cetina publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), si tu hijo o hija cambia de plantel educativo, existe el riesgo de que pierda la beca, ya que las autoridades detectan que el estudiante ya no está inscrito en una escuela prioritaria.

En caso de que la nueva escuela no esté incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), no sea pública o que no figure dentro de las escuelas prioritarias del programa, es muy probable que el alumno pierda el apoyo económico de la Beca Rita Cetina.

Por ello, antes de cambiar de escuela, se recomienda verificar que esté incluida en el listado de escuelas prioritarias o susceptibles de atención del programa.

Además, deberás notificar el cambio actualizando tus datos en el sitio oficial de la Beca Rita Cetina a través del enlace https://www.becaritacetina.gob.mx/ y después corroborar que tu estatus siga apareciendo como "ACTIVO" .

