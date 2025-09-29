Pensión Mujeres Bienestar: Este día empieza la entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias

En conferencia matutina presidencial, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó de las fechas y otros detalles sobre la entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Con este plástico, las mujeres de 60 a 64 años que se registraron al programa social en agosto de este año recibirán un depósito de 3 mil pesos cada dos meses.

Este apoyo tiene el propósito de reconocer la labor de las mujeres en la sociedad y en el núcleo familiar, contribuyendo a su economía.

¿Cuándo inicia la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con lo anunciado por la titular de la Secretaría del Bienestar, el periodo de entrega de tarjetas a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar comenzará el próximo 7 de octubre y concluirá el 7 de noviembre.

De acuerdo con la funcionaria, estas mujeres serán notificadas a través de un mensaje SMS a su teléfono celular del día, la hora y el lugar en donde deben recoger su tarjeta de pago.

El mensaje debe decir Bienestar, y es necesario corroborar que se trate de una información oficial, ya que existen muchos fraudes alrededor de los programas sociales.

¿Qué se necesita para recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para poder recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, es necesario acudir de forma puntual a la cita con los siguientes documentos:

Identificación oficial (original y copia)

Talón morado del registro de solicitud

En la cita, el personal de la secretaría te tomará una fotografía y te entregarán el sobre de la tarjeta sellado.

La tarjeta del Banco del Bienestar funciona como método de pago en cualquier local que cuente con una terminal bancaria.

Cabe señalar que al cumplir los 65 años de edad, estas mujeres pasan a ser derechohabientes automáticas de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un programa que otorga un estímulo económico de 6 mil 200 pesos bimestrales en el 2025.

