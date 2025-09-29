Lunes, 29 de Septiembre 2025

Beca Rita Cetina: Mañana es ÚLTIMO día de registro para secundaria

El proceso de registro de la Beca Rita Cetina cerrará mañana martes 30 de septiembre

¿Qué documentos se necesitan para registrarse a la Beca Rita Cetina? ESPECIAL /PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió el registro en línea para la Beca Universal Rita Cetina de Educación Básica, dirigida a estudiantes de nuevo ingreso a secundarias públicas el pasado 15 de septiembre.

La dependencia explicó que el proceso cerrará mañana martes 30 de septiembre. Si no quieres que tu hijo e hija se queden sin el apoyo, ingresa en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx.

El programa de Becas para el Bienestar, en sus tres modalidades, contará en 2026 con un presupuesto de 185 mil millones de pesos, lo que permitirá beneficiar a 21.6 millones de estudiantes, convirtiéndolo en el programa social con mayor número de beneficiarios en el país, de acuerdo con lo anunciado por autoridades educativas.

¿Qué documentos se necesitan?

Para evitar contratiempos al momento de realizar el registro, es fundamental que prepares los siguientes documentos y datos personales (todos los papeles tienen que estar digitalizados):

Datos de la madre, padre o tutor responsable:

  • CURP (digitalizada)
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial vigente (credencial INE digitalizada)
  • Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

Datos del estudiantes o estudiantes:

  • CURP: digitalizada
  • Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

