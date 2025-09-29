Inapam: ¿Cómo encontrar el módulo de registro más cercano a tu domicilio?

En México, todos los adultos mayores de 60 años pueden tramitar la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la cual, además de permitirles acceder a programas integrales y beneficios especiales, también les da la oportunidad de recibir descuentos en diferentes tiendas y negocios .

Los únicos requisitos para solicitar la credencial son tener 60 o más años de edad, residir en México y presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento: Original y copia.

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte o cartilla del servicio militar.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio: Reciente (no mayor a 3 o 6 meses, dependiendo del estado).

Fotografía tamaño infantil: Una o dos, recientes, en blanco y negro o a color, con fondo blanco y sin lentes.

Teléfono de contacto de emergencia: El número de un familiar o amigo cercano.

El registro para obtener la tarjeta Inapam es completamente presencial, por lo que es de vital importancia identificar el módulo más cercano a tu domicilio .

Por ello, el Gobierno Federal instaló una herramienta digital que puede ayudar a todos los interesados a encontrar su módulo de registro del Inapam. Para esto, solo deben seguir los siguientes pasos:

Visita el sitio web oficial de Inapam a través del enlace: https://www.gob.mx/inapam. Localiza la herramienta de búsqueda de módulos en la página principal y proporciona tu código postal o localidad. Consulta la lista de módulos disponibles cercanos a ti y preséntate para solicitar tu tarjeta.

Los módulos de registro están abiertos en un horario de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Recuerda que el trámite es totalmente gratuito y está disponible para todas las personas de la tercera edad.

Una vez que su tarjeta haya sido expedida, los beneficiarios podrán aprovecharla para recibir descuentos tanto en tiendas como en restaurantes, medios de transporte, farmacias, servicios médicos, actividades recreativas, despachos jurídicos, supermercados y muchos lugares más que pueden consultarse en el Directorio de beneficios 2025 con credencial Inapam.

