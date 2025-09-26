Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿Cuándo inicia el próximo registro?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa impulsado por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), cuyo objetivo es brindar oportunidades de empleo a personas de entre 18 y 29 años.

Para participar, los jóvenes previamente registrados en la plataforma deberán atender la nueva convocatoria a partir del 1 de octubre, fecha en la que podrán postularse a un centro de trabajo y comenzar su capacitación laboral.

Esta iniciativa busca atender la creciente necesidad de abrir más oportunidades para quienes no estudian ni trabajan, situación que dificulta su integración plena a la sociedad y aumenta el riesgo de exclusión laboral.

El programa ofrece experiencia práctica en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, además de una beca mensual y cobertura médica.

Según el programa, el proceso del 1 de octubre está dirigido únicamente a quienes hayan completado su registro en la plataforma , requisito indispensable para acceder al beneficio.

La inscripción se realiza de manera digital únicamente en el sitio oficial: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

Allí, los aspirantes pueden consultar las vacantes disponibles, conocer la información de cada centro de trabajo y enviar su solicitud en línea.

Solo una vez completado este paso se podrá postular a los centros de trabajo que forman parte del programa.

Requisitos

No estar ni estudiando ni trabajando.

Tener entre 18 y 29 años.

Realizar tu registro en la plataforma digital del programa.

Con esto, el Gobierno de México refuerza su compromiso por a tender las necesidades de los jóvenes y brindar herramientas que los ayuden a construir un perfil profesional sólido que aporte al mercado laboral mexicano.

