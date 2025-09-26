Coca Cola se vuelve viral por sus botellas que solo se abren si se comparten con alguien más

En los últimos días, las redes sociales han revivido con entusiasmo un video que muestra unas peculiares botellas de Coca-Cola que no podían abrirse de manera individual, sino únicamente al entrar en contacto con otra botella igual. Aunque para muchos parezca un invento novedoso, se trata en realidad de una campaña lanzada en 2014 en Colombia, conocida como The Friendly Twist.

Una idea pensada para romper el hielo

La propuesta surgió en el marco de la bienvenida a nuevos estudiantes universitarios. Con frecuencia, quienes ingresan a la universidad llegan sin conocer a nadie, y la marca quiso aprovechar ese contexto para crear un momento de conexión genuina.

Las botellas estaban diseñadas con una tapa especial que no podía girarse por sí sola; solo al unirla con otra botella se lograba abrir. Esto obligaba a los jóvenes a interactuar, pedir ayuda y compartir la experiencia, convirtiéndose en un detonante perfecto para iniciar conversaciones.

La campaña fue desarrollada por la agencia Leo Burnett Colombia bajo el lema: “Destapá una Coca-Cola. Destapá un nuevo amigo”, y en su momento logró un fuerte impacto local, pues más de 3 mil botellas fueron repartidas en campus universitarios.

ESPECIAL

De la universidad a las redes sociales

A pesar de que ya pasaron más de diez años desde aquel lanzamiento, el concepto volvió a captar atención en plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter), donde los videos de las botellas especiales se difunden como si se tratara de una innovación reciente.

La clave de esta nueva viralización está en dos factores:

El efecto sorpresa: muchos usuarios nunca habían escuchado de la campaña y se asombran al descubrir una botella que solo se abre en pareja.

El valor emocional: en un contexto digital donde abundan interacciones rápidas y distantes, la idea de forzar un encuentro cara a cara resulta refrescante y nostálgica, lo que genera conversación y reacciones positivas.

Un ejemplo de creatividad que trasciende el tiempo

Aunque The Friendly Twist no es una novedad tecnológica de 2025, su resurgimiento muestra cómo ciertas ideas de marketing logran trascender su momento original y volver a generar interés años después.

BB