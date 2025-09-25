Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cuáles son los requisitos para obtener el apoyo?

Con el fin de impulsar la educación en México y garantizar que más estudiantes universitarios completen sus carreras, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá nuevamente sus inscripciones para otorgar un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales.

Según el portal de Programas para el Bienestar, el registro de solicitudes en línea estará disponible del 1 al 15 de octubre de 2025 para alumnos de licenciatura, nivel técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas .

El apoyo se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades, aunque en carreras como medicina puede extenderse hasta 55 pagos.

La beca está dirigida a estudiantes de bajos recursos o en situaciones vulnerables, por lo que los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos para ser elegidos.

Requisitos

No contar con ningún otro apoyo económico de alguna dependencia del gobierno.

Tener bajos ingresos y hasta 29 años de edad.

Ser estudiante de modalidad escolarizada en una escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención.

Haber concluido los estudios de primaria o secundaria en una escuela prioritaria de educación básica.

Pasos para solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Ingresa a subes.becasbenitojuarez.gob.mx y crea una cuenta. Completa tu información personal y de domicilio. Verifica tu información y activa tu Ficha Escolar (si hay errores, corrígelos en tu plantel). Selecciona la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y haz clic en "Solicitar beca". Llena el cuestionario que aparecerá. Descarga el comprobante de solicitud.

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar también encabezará asambleas informativas en las universidades públicas para resolver dudas y dar más detalles del proceso .

Puedes consultar la fecha de la asamblea en tu escuela a través del enlace: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas-jef.

De esta manera, el Gobierno de México ratifica su compromiso de promover el bienestar social y la igualdad, ofreciendo un apoyo económico que cubre gastos básicos y permite que más jóvenes terminen su educación universitaria.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP