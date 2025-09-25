La tarjeta Inapam es una credencial oficial expedida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), mediante la cual las personas de la tercera edad pueden acceder a programas integrales, beneficios exclusivos y descuentos en distintos sectores clave para su desarrollo y calidad de vida.

Te puede interesar: Inapam: Conoce los verdaderos motivos por los que debes cambiar tu tarjeta

Además, cada cierto tiempo el Inapam impulsa nuevos programas y beneficios gratuitos, especialmente diseñados para que los adultos mayores puedan seguir aprendiendo y capacitándose , con el fin de que continúen participando activamente en la sociedad.

Con su credencial, no solo pueden obtener descuentos en lugares como supermercados, tiendas, servicios básicos, asesoría legal, transporte, viajes, actividades de ocio, consultas médicas y más, sino también participar en estos proyectos.

¿Cuál es el nuevo beneficio gratuito que presentó Inapam?

El Inapam anunció que el próximo lunes 29 y martes 30 de septiembre de 2025, de 10:00 a 12:00 horas, se llevará a cabo de manera virtual el conversatorio "Alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia en las personas adultas mayores".

Este evento, dirigido al público en general, tiene como propósito brindar herramientas de prevención y reflexión sobre el consumo de sustancias en la tercera edad , así como sus efectos en la salud física y emocional. La participación será gratuita, aunque con cupo limitado, y se transmitirá mediante la plataforma de videoconferencia del instituto.

Las personas interesadas en participar pueden registrarse a través del formulario disponible en la página oficial de Inapam.

Es importante hacerlo con anticipación, ya que el cupo es limitado y los lugares suelen agotarse rápidamente.

Los especialistas que participarán como ponentes son:

Lic. Santiago Marino Hinojosa Figueroa, psicólogo del Centro Regional para el Estudio del Adulto Mayor (CREAM).

Dr. Raúl Fernando Gutiérrez Herrera, jefe del Departamento de Medicina Familiar de la UANL.

Licda. Yuruen Alejandra Ricárdez Rodríguez, coordinadora del área médica de la Casa de Jubilado BUAP.

Mtra. Claudia Eunice Millán Arbez, responsable del Módulo de Gerontología, UACAM.

Mtro. Lorenzo Antonio Salinas Santos, responsable del laboratorio de simulación clínica gerontológica, UACAM.

Mtra. Alma Delia Díaz Juárez, subdirectora de Lineamientos y Programas de Atención de CONASAM

¿Qué otros servicios y apoyos ofrece INAPAM?

Además de descuentos en productos y servicios, el Inapam cuenta con programas que fortalecen la vida social, cultural y laboral de los adultos mayores. Algunos de los más destacados son:

Residencias de día y albergues permanentes: espacios donde se brindan cuidados médicos y actividades recreativas.

Centros culturales: instalaciones para promover la convivencia, el deporte y la cultura.

Asesoría jurídica gratuita: orientación en temas como herencias, testamentos o trámites legales.

Vinculación productiva: integración al mercado laboral con derechos garantizados en la Ley Federal del Trabajo.

¿Por qué es importante este tipo de actividades para los adultos mayores?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las actividades preventivas como el conversatorio sobre alcoholismo y tabaquismo son fundamentales, pues ayudan a sensibilizar sobre riesgos que muchas veces son invisibles en la tercera edad.

El INAPAM busca no solo otorgar descuentos económicos, sino también abrir espacios de diálogo que fomenten la salud integral, la socialización y el acceso a información confiable.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP