B-King y Regio Clown se verían con "comandante" antes de ser asesinados

Los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez, conocido como DJ B-King, y de Jorge Herrera, llamado Dj Regio Clown, fueron hallados el 17 de septiembre, cerca de la carretera México-Cuautla, en el municipio de Cocotitlán, en el Estado de México, un día después de que fueron reportados como desaparecidos y vistos por última vez en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Hasta este 22 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) confirmó la identidad de los dos cadáveres hallados en las inmediaciones de un puente vehicular. Según indicaron vecinos de la zona, el sitio donde abandonaron los cuerpos es un área boscosa donde no hay presencia de cámaras de videovigilancia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no tardó en iniciar una investigación por los homicidios. De acuerdo con los primeros avances, al parecer ambos habrían sido asesinados el mismo día de su desaparición, es decir, el 16 de septiembre. Aún se indaga si fueron llevados ya sin vida a la entidad mexiquense.

Junto a los cadáveres se encontró un mensaje presuntamente firmado por el grupo delictivo "La Familia Michoacana"; sin embargo, los agentes de investigación de la fiscalía capitalina que tomaron el caso indicaron que la cartulina y el plumón no corresponde a la forma en que esa célula opera en el Estado de México.

Sin embargo, dijeron, esto se mantiene como una de las líneas de investigación y otra es que pudieron haber sido confundidos con otros músicos.

Esta fue la conversación de WhatsApp de Regio Clown antes de desaparecer junto a B-King

B-King había viajado desde Medellín a Ciudad de México el 11 de septiembre, acompañado por su mánager, Juan Camilo Gallego, con el propósito de participar en diversos eventos musicales organizados con motivo de las fiestas patrias. A esta gira se sumó su colega y amigo, el DJ Regio Clown.

El 16 de septiembre, ambos acudieron al gimnasio Smart Fit de la avenida Presidente Masaryk. Fue allí donde se tomó la última fotografía que se tiene de los dos juntos. Horas después, según información de su entorno, les comunicaron a familiares y colaboradores que planeaban almorzar y encontrarse con algunas personas. Esa fue la última vez que se tuvo contacto con ellos.

Fue a través de una conversación por WhatsApp que, Regio Clown notificó a su pareja sobre una reunión con un sujeto apodado “el comandante” y otro individuo identificado como Mariano, vinculado a un conocido de nombre Sergio. Aunque no se mencionaba directamente a B-King, ambos desaparecieron el mismo día y sus cadáveres fueron hallados juntos.

En la conversación, la pareja de Herrera le pidió compartir su ubicación en tiempo real y evitar lugares privados, Regio Clown aseguró que solo verían [a los individuos] en sitios públicos, además de decirle que: “No confío en nadie […], pero hay que hacer negocios”.

